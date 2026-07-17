پاسخ ایران به تجاوزات آمریکا «چند برابر» خواهد بود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات اخیر، «عمل متقابل» و ایجاد بازدارندگی قاطع است و پاسخ ایران به تجاوزات آمریکا «چند برابر» خواهد بود.
به گزارش ایلنا، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تحولات اخیر و حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه زیرساختهای کشور اظهار داشت: آمریکاییها پس از شکست در «جنگ رمضان» و ناتوانی در برابر اقتدار جمهوری اسلامی، مجبور به تن دادن به مذاکره شدند که نتیجه آن تفاهمنامهای ۱۴ مادهای بود؛ اما بار دیگر با نقض تعهدات، نشان دادند که به هیچ قانونی جز «زور» پایبند نیستند.
تنگه هرمز؛ نماد اقتدار ملی ایران
بروجردی با تأکید بر اهمیت استراتژیک تنگه هرمز به عنوان نماد اقتدار ملی ایران تصریح کرد: آمریکاییها تلاش کردند با فشار بر برخی کشورهای منطقه و ایجاد مسیرهای جایگزین، اراده خود را بر نظام جدید تردد در تنگه هرمز تحمیل کنند، اما با سد محکم مخالفت ایران مواجه شدند. اکنون که آنها از رسیدن به اهداف خود در این مسیر ناکام ماندهاند، به حملات کور علیه زیرساختهای حیاتی کشور روی آوردهاند.
حمله به زیرساختها، نشاندهنده استیصال دشمن است
این نماینده مجلس با اشاره به حملات اخیر به مسیرهای مواصلاتی و مراکز غیرنظامی گفت: هدف قرار دادن پلهای مسیر بندرعباس-شیراز، خطوط ریلی و حتی مراکز خدماتی و درمانی، نشان میدهد که جهان امروز به «جنگلی» تبدیل شده که تنها قانون حاکم بر آن قدرت است.
وی افزود: آمریکا با تصور اینکه میتواند با فشار نظامی و هدف قرار دادن زیرساختهای اقتصادی، پشتوانه مردمی نظام را تضعیف کند، به این حملات دست زده است؛ اما این اقدامات تنها نشاندهنده استیصال آنها در برابر قدرت بازدارندگی ایران است.
دکترین دفاعی ایران: پاسخ چند برابری
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه دوران «یادداشت اعتراض» به تنهایی به پایان رسیده است، تأکید کرد: طبق اعلام قرارگاه حاتم، استراتژی ما در این مرحله دیگر «یک در برابر یک» نیست. ما برای ایجاد بازدارندگی و توقف این حملات ناجوانمردانه، پاسخِ «چند برابری» به دشمن خواهیم داد.
بروجردی با هشدار به کشورهای منطقه که فضای خود را در اختیار عملیاتهای آمریکا قرار دادهاند، خاطرنشان کرد: کشورهایی که پایگاههای آمریکا را برای حمله به ایران میزبانی میکنند و حتی از صدور یک بیانیه مخالفت با این تجاوزات ناتوان هستند، باید بدانند که سیاست عمل متقابل شامل آنها نیز خواهد شد. پاسخ ما صرفاً محدود به پایگاههای نظامی نخواهد بود و هرگونه اقدامی که امنیت ملی ما را به خطر بیندازد، با واکنش قاطع و دردناک ایران روبهرو میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با رد ادعای آمریکا مبنی بر عدم تمایل به جنگ گسترده، تأکید کرد که ایران از مرحله «منطقهای» به مرحله «فرامنطقهای» حرکت کرده و تمامی توان خود را برای ایجاد بازدارندگی و پاسخ به عاملان تجاوزات به کار خواهد گرفت.
عبور از مرزهای منطقه؛ هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در جهان
بروجردی با اشاره به ماهیت حملات اخیر آمریکا که برخلاف ادعاها، به جای تمرکز بر نیروهای نظامی، زیرساختهای غیرنظامی و مسیرهای حیاتی کشور را هدف قرار داده است، اظهار داشت: ما یک بدهکاری بزرگ به ملت و شهدای خود داریم. آمریکا با هدف قرار دادن کشتیهای غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی، از تمامی قوانین بینالمللی عبور کرده است.
وی در ادامه، استراتژی پاسخگویی ایران را فراتر از مرزهای جغرافیایی دانست و گفت: «قرارگاه خاتم و نیروهای مسلح ما بر این باورند که برای ایجاد بازدارندگی واقعی، باید از مرحله “منطقهای” به مرحله “فرامنطقهای” حرکت کرد. آمریکا پایگاههای زیادی در دوردست دارد که در تیررس موشکهای ما قرار دارند. اگر آنها بخواهند محاصره دریایی ما را ادامه دهند، ما نیز حق داریم امکانات و توانهای آنها را در هر نقطه از جهان هدف قرار دهیم.»
خونخواهی فراملی؛ از باب المندب تا هر نقطه از جهان
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسش درباره مطالبه عمومی برای «انتقام و خونخواهی» از عاملان ترور فرماندهان و شهدا، تأکید کرد که این یک وظیفه ملی و جهانی است. وی افزود: «برای انتقام، ما نیازی به قانون نداریم؛ چرا که هیچ قانونی اجازه قتل مظلومانه فرماندهان ما را نمیدهد. امروز حیطه عملیات ما تنها محدود به مرزهای ایران نیست؛ بلکه جبهه مقاومت و آزادیخواهان جهان در هر نقطهای که باشند، میتوانند به منافع آمریکا ضربه بزنند.»
بروجردی با اشاره به سخنان سید عبدالملک بدرالدین ، رهبر یمن، تصریح کرد: اگر آمریکا بخواهد تنگه هرمز را تحت فشار قرار دهد، باید عواقب بستن باب المندب را نیز بپذیرد. هزینه فشار بر ایران، بسیار سنگینتر از آنچه تصور میکنند خواهد بود.
هشدار به کشورهای منطقه؛ «بیطرفی به معنای آسیب دیدن است»
عضو کمیسیون امنیت ملی در تحلیل رفتار دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس، از سکوت و عدم اعلام موضع رسمی آنها انتقاد کرد و گفت:کشورهایی که با دادن پایگاه به آمریکا در خاک خود، این اشتباه تاریخی را مرتکب شدهاند، اکنون بیش از هر کسی از عدم امنیت در این پایگاهها متضرر خواهند شد.
وی تأکید کرد: حداقل انتظار ما از کشورهای منطقه، اعلام موضع رسمی در برابر تجاوزات آمریکا است. اگر این کشورها نتوانند مانع استمرار حملات به زیرساختهای ایران شوند، جنگ گستردهتر خواهد شد و امنیت کل منطقه را به خطر میاندازد.
پاسخ به ادعای «عدم تمایل به جنگ گسترده»
بروجردی در پایان، ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر عدم تمایل به جنگ تمامعیار را «تلاش برای فریب افکار عمومی» خواند. وی با اشاره به وضعیت شکنجهبار اقتصادی و سیاسی ترامپ در داخل آمریکا پیش از انتخابات، گفت: آنها از عواقب یک جنگ گسترده میترسند، اما در عین حال زیرساختهای ما را هدف قرار میدهند. ما نباید فریب این ادعاها را بخوریم؛ ایران امروز با برخورداری از توانمندی موشکی در سطح جهانی و پدافند هوایی پیشرفته، بسیار قدرتمندتر از دوران جنگ هشت ساله است و آماده است تا بازدارندگی خود را برای دههها حفظ کند.