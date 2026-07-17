تلاش کمیسیون صنایع مجلس برای جلوگیری از قطع برق صنایع

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوعات مهمی که در خصوص صنایع توسط این کمیسیون پیگیری می‌شود، ادامه داد: رفع بخشی از ناترازی انرژی نیازمند این است که محدودیت ها مدیریت شود و صنایع در اولویت قطع برق قرار نگیرند کمااینکه ما در نشست با وزیر نیرو بر مهم تاکید کردیم چراکه قطعی برق صنایع، راندمان تولید را کاهش داده و با بیکاری کارگران به حوزه اشتغال آسیب جدی وارد می‌کند که تبعات اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: لزوم همت برای احداث نیروگاه‌ها بخصوص نیروگاه‌های خورشیدی با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور از دیگر موضوعاتی است که بر آن تاکید کرده بودیم اما برغم اینکه قرار بود حدود ۱۰ هزار مگاوات برق وارد مدار شود تاکنون تنها ۳ هزار مگاوات وارد شده و طبق برنامه‌‎ریزی‌های صورت گرفته هزار مگاوات نیز در حوزه صنایع وارد می‌شود و ۶ هزار مگاوات را نیز به دلیل عدم تخصیص ارز کافی نتوانستند به مدار تولید وارد کنند که رفع این مشکل در گرو ورود جدی بانک مرکزی است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: آنچه مهم است مسئولان مربوطه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که برق صنایع قطع نشود و کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به شدت پیگیر این موضوع است و امیدواریم خروجی نشستی که با وزیر صمت و برخی انجمن‌های صنعتی داشتیم، این باشد که آسیبی به حوزه صنعت و تولید وارد نشود.

به گزارش خانه ملت، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته رئیس جمهور محترم نیز به این موضوع ورود پیدا کرده و تاکید کردند که تامین برق صنایع و واحدهای تولیدی باید به‌عنوان یک اولویت قطعی مورد توجه قرار گیرد و از قطع برق این واحدها اجتناب شود.