اقدام موثر بانک مرکزی برای حل ناترازی بانک ها ضرورت دارد

وی افزود: ناترازی زمانی رخ می‌دهد که میزان بدهی‌ها و تعهدات بانک‌ها از دارایی‌های قابل وصول و منابع واقعی آن‌ها بیشتر شود و در نتیجه بانک‌ها برای تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شوند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع ناترازی بانک‌ها، اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه بانک‌ها است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اکنون چندین بانک وجود دارد که دارای ناترازی هستند و قطعا این موضوع اقتصاد کشور را دچار تزلزل می کند، همگان مشاهده کردند که بانک آینده و برخی دیگر از موسسات مالی به چه حال و روزی افتاده اند و با سرمایه های مردم بازی کردند؛ بنابراین بانک مرکزی می بایست با جدیت به چنین مسئله مهم و اساسی ورود کند و نگذارد اقتصادمان دچار بحران شود.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: نظارت دقیق‌ و جدی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ضرورت دارد تا شاهد چنین اتفاقاتی برای سرمایه و دارایی مردم نباشیم؛ قطعا اگر بانک مرکزی همچنان دست روی دست بگذارد این موضوع مهم حل نخواهد شد و اقتصادمان بواسطه چنین مسئله ای بحرانی می شود.

به گزارش خانه ملت، ایزدخواه تاکید کرد: حل ناترازی بانک‌ها نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، نظارت مستمر و سیاست‌گذاری دقیق اقتصادی است که اکنون چنین اتفاقی را شاهد نیستیم؛ بنابراین انتظار می رود تیم اقتصادی دولت از تمام ظرفیت ها برای عبور از ناترازی بانک ها بهره مند شود.