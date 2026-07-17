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ظهوریان:

بانک مرکزی قوانین مصوب در حوزه ارزی را اجرایی کند

بانک مرکزی قوانین مصوب در حوزه ارزی را اجرایی کند
کد خبر : 1814412
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت و بانک مرکزی باید با تشدید نظارت بر بازار ارز از نوسانات ارزی جلوگیری کنند؛ قطعا اگر مسیر سوداگران ارزی مسدود شود از التهابات بازار ارز کاسته خواهد شد.

به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان، به راهکار مهار تورم و نرخ ارز اشاره کرد و گفت: متاسفانه تیم اقتصادی دولت در حالت انفعال به سر می برد و برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم هیچ برنامه ای ندارد؛ بنابراین اگر بخواهیم شاهد ثبات در بازار باشیم در وهله نخست تیم اقتصادی دولت باید از سردرگمی خارج شوند.

وی افزود: قطعا؛ راهکارهای متنوعی برای مدیریت نرخ ارز و مهار تورم وجود دارد و باید به روش های عملی استناد کرد تا این اتفاق بیفتد؛ ضمن اینکه یکی از راهکارهای موجود برخورد قاطع با دلالان و سفته‌بازان بازار ارز است که می تواند کنترل نوسانات نرخ دلار و کاهش فشارهای تورمی را در پی داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: بدون شک فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز موجب افزایش تقاضای کاذب و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا خواهد شد که این موضوع به رشد نرخ ارز و تورم ختم می‌شود، علی ای حال با افزایش نرخ ارز ، بازار  دچار تلاطم می گردد و قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا می کند.

به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت و بانک مرکزی باید با تشدید نظارت بر بازار ارز از نوسانات ارزی جلوگیری کنند؛ قطعا اگر مسیر سوداگران ارزی مسدود شود از التهابات بازار ارز کاسته خواهد شد؛ بنابراین انتظار ما از بانک مرکزی این است که برخورد با مافیا و دلالان را در دستور کار خود قرار دهد تا ثبات به بازار ارز بازگردد، کما اینکه قوانین مصوب ارزی را نیز باید موشکافانه اجرایی کند تا اتفاقات مطلوب در این رابطه رقم بخورد.

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