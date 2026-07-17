به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است؛ محور‌هایی که پل‌های آنها آسیب دیده رفت و آمد در آنها به کندی در جریان دارد است.

این پل‌ها شامل؛ پل گریوه مسیر بندرعباس، خمیر، لار، پل بعد از روستای لاتیدان (کلمتلی): مسیر برگشت بندرعباس، خمیر، لار، دو پل مسیر کهورستان، لار، پل نیمه کاره محور بندر خمیر، کشار، بندرعباس و پل روستای مارو شهرستان خمیر است.

در این اطلاعیه از مردم شریف هرمزگان درخواست شده است از هرگونه رفت و آمد در محور‌های فوق الذکر و مناطق مجاور آن جداً خودداری شود و مسیر‌های جایگزین را برای رفت و آمد انتخاب کنند.

در بخشی دیگر از بیانیه آمده است؛ مردم راه را برای تیم‌های امدادی، انتظامی و آتش نشانی باز نگه دارند و ضمن حفظ خونسردی و آرامش، اخبار را صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی و استانداری پیگیری کنند.

نیرو‌های امدادی، انتظامی و نظامی در محل حادثه حضور داشته و اقدامات لازم در حال انجام است و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.