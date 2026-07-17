گزارش تکمیلی حمله دشمن آمریکایی به پلهای هرمزگان
استانداری هرمزگان در اطلاعیهای اعلام کرد در ادامه حملات تجاوزکارانه آمریکا به استان هرمزگان، علاوه بر پل کهورستان به پلهای دیگر شهرستان خمیر هم مورد مورد اصابت قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است؛ محورهایی که پلهای آنها آسیب دیده رفت و آمد در آنها به کندی در جریان دارد است.
این پلها شامل؛ پل گریوه مسیر بندرعباس، خمیر، لار، پل بعد از روستای لاتیدان (کلمتلی): مسیر برگشت بندرعباس، خمیر، لار، دو پل مسیر کهورستان، لار، پل نیمه کاره محور بندر خمیر، کشار، بندرعباس و پل روستای مارو شهرستان خمیر است.
در این اطلاعیه از مردم شریف هرمزگان درخواست شده است از هرگونه رفت و آمد در محورهای فوق الذکر و مناطق مجاور آن جداً خودداری شود و مسیرهای جایگزین را برای رفت و آمد انتخاب کنند.
در بخشی دیگر از بیانیه آمده است؛ مردم راه را برای تیمهای امدادی، انتظامی و آتش نشانی باز نگه دارند و ضمن حفظ خونسردی و آرامش، اخبار را صرفاً از طریق رسانههای رسمی و استانداری پیگیری کنند.
نیروهای امدادی، انتظامی و نظامی در محل حادثه حضور داشته و اقدامات لازم در حال انجام است و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.