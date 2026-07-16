سردار کارگر:
تشییع دهها میلیونی رهبر شهید، دنیا را متحیر کرد
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با تأکید براینکه تشییع دهها میلیونی قائد شهید، دنیا را متحیر کرد، گفت: سالها باید از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی فیلم تولید شود، کتاب نگارش شود و عظمت آن تبیین شود.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» در یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری راهیان نور، از حضور گسترده و دهها میلیونی مردم در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده معظم ایشان قدردانی کرد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت عنوان کرد: مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را باید یک حماسه بینظیر و ماندگار دانست؛ اتفاقی که مشابه آن پیش از این رخ نداده و بعید است در آینده نیز تکرار شود.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم ایران و عراق در تشییع قائد شهید، گفت: حضور دهها میلیونی مردم در داخل کشور و نیز مراسم تشییع در عراق، بهویژه در نجف و کربلا در تاریخ کمنظیر است؛ اینکه رهبر یک کشور در کشوری دیگر چنین استقبال مردمی را شاهد باشد، اتفاقی استثنایی است، آن هم در کشوری مانند عراق که همواره تحت فشار استکبار جهانی قرار داشته است.
سردار کارگر تاکید کرد: این مراسم حقیقتاً یک حماسه بزرگ بود، اما به نظر میرسد در معرفی و نمایش ابعاد این حماسه در عرصه رسانه نتوانستیم آنگونه که باید عمل کنیم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر ضرورت برنامهریزی رسانهای در پیوست این حماسه بینظیر تاریخی خاطرنشان کرد: انتظار میرفت این حماسه بیش از این در رسانهها بازتاب پیدا کند چراکه عظمت این رویداد که تکرارناپذیر است، باید بیش از گذشته در رسانهها تبیین و روایت شود.
وی ادامه داد: اگر چنین مراسمی در کشورهای دیگری همچون پاکستان، لبنان، ترکیه، هند یا افغانستان برگزار میشد، بدون تردید با استقبال گسترده مردمی و میلیونی آن کشورها نیز همراه بود.
سردار کارگر با اشاره به ظرفیت بالای استقبال مردمی در شهرهای مختلف کشور گفت: ظرفیت برگزاری چنین مراسمی در شهرهایی مانند شیراز، اهواز، کرمانشاه و تبریز نیز وجود داشت، لذا باید پیروز اصلی این میدان را رهبر شهید انقلاب اسلامی و مردم دانست.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت افزود: مردم ایران اسلامی طی ماههای گذشته، با وجود فشارها و تهدیدها، همواره در صحنه حضور داشتهاند و از نظام اسلامی حمایت کردهاند؛ تا زمانی که این حمایت مردمی وجود داشته باشد، هیچ قدرتی توان آسیب رساندن به کشور را نخواهد داشت؛ از اینرو باید قدردان این مردم مؤمن، انقلابی، وفادار و پایکار انقلاب و مقاومت باشیم.
وی با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد این رویداد اظهار داشت: دستگاههای مختلف باید درباره این مراسم بزرگ روشنگری و تبیین کنند؛ این ظرفیت وجود دارد که سالها درباره این حماسه فیلم ساخته شود، کتاب نوشته شود و حتی در متون آموزشی نیز به این جلوه عظیم از حضور و بصیرت مردم پرداخته شود.
سردار کارگر با اشاره به بازتابهای بینالمللی این مراسم گفت: دشمنان و افکار عمومی جهان از عظمت این تشییع متحیر شدند و واکنش مقامات آمریکایی نیز نشاندهنده تأثیرگذاری این حضور مردمی بود؛ این تشییع یک سرمایه و ذخیره عظیم برای جمهوری اسلامی ایران است و مسئولان باید از این ظرفیت ارزشمند در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور بهرهگیری کنند.