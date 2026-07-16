مخبر:
دوست دارید کل زنجیره تامین انرژی منطقه را نابود کنید؟
مشاور و دستیار رهبر انقلاب در شبکه ایکس نوشت: دوست دارید کل زنجیره تامین انرژی منطقه را نابود کنید؟
به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب در شبکه ایکس نوشت: جنایت اخیر اهواز و ایرانشهر، امتداد همان خطی است که در مدرسه میناب ترسیم شد؛ هدف گرفتن بیدفاعترین مردم بیگناه برای جبران شکست و حقارت میدانی.
وی ادامه داد: حامیان تروریسم بدانند که تعرض به امنیت و آسیب به زیرساختهای ایران، یعنی بلیت یکطرفه نابودی کل نقشه زنجیره تامین انرژی منطقه!