دوست دارید کل زنجیره تامین انرژی منطقه را نابود کنید؟

به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب در شبکه ایکس نوشت: جنایت اخیر اهواز و ایرانشهر، امتداد همان خطی است که در مدرسه میناب ترسیم شد؛ هدف گرفتن بی‌دفاع‌ترین‌ مردم بی‌گناه برای جبران شکست و حقارت میدانی.

وی ادامه داد: حامیان تروریسم بدانند که تعرض به امنیت و آسیب به زیرساخت‌های ایران، یعنی بلیت یک‌طرفه نابودی کل نقشه زنجیره تامین انرژی منطقه!

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