برگزاری مجلس عزای رهبر شهید انقلاب در دفتر آیتالله جوادی آملی
آیین عزاداری و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور جمعی از استادان، طلاب و مجمع نمایندگان طلاب در دفتر آیتالله جوادی آملی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در مراسم عزاداری و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، سخنرانان با اشاره به جایگاه ویژه رهبر شهید در حمایت از حوزههای علمیه، نقش ایشان در تقویت بنیه علمی و فرهنگی حوزه را مورد توجه قرار دادند و تأکید کردند که همواره از طلاب انتظار داشتند با تعمیق دانش دینی، بصیرت، اخلاق، حضور مؤثر در عرصههای اجتماعی و دفاع از ارزشهای اسلامی، منشأ خیر و خدمت برای جامعه باشند.
در ادامه این مراسم، ابعاد مختلف شخصیت علمی و فکری رهبر شهید مورد بررسی قرار گرفت و حاضران، ایشان را عالمی برجسته و صاحبنظر در علوم اسلامی توصیف کردند که در کنار مدیریت سیاسی، در عرصههای فرهنگ، هنر، اندیشه و حکمرانی نیز نقشی اثرگذار داشت و آثار و دیدگاههای علمی او همچنان الهامبخش مراکز حوزوی و پژوهشی است.
شرکتکنندگان همچنین با یادآوری حضور پرشور مردم در آیین بدرقه پیکر رهبر شهید، فضای امروز قم را آکنده از دلتنگی توصیف کرده و بر ضرورت پاسداری از عزت، استقلال و آرمانهایی که به بهای جان شهیدان به دست آمده است، تأکید کردند.