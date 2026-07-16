وی گفت انشاءالله که خداوند ایشان را با ائمه اطهار شهدای بزرگوار محشور و میراث آن امام شهید روز به روز با قوت و قدرت بیشتر ادامه پیدا کند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری هم‌چنین در پاسخ به پرسشی درباره لفاظی‌ها و تهدیدات اخیر مقامات آمریکایی علیه ایران و آمادگی دولت در حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح عنوان کرد: اصلا مهمترین وظیفه دولت حمایت از نیروهای مسلح است و دولت از تمام توان برای حمایت از نیروهای مسلح استفاده می‌کند. یک وظیفه مهم دولت این است که از نیروهای مسلح حمایت کند و وظیفه‌ی مهم دیگرش این است که از زندگی و معیشت مردم و اقتصاد جامعه حمایت کند.

حاجی میرزایی افزود: دولت با تمام وجود در حال تلاش است و با اطمینان می‌گویم که انشاءالله که در این وظیفه هیچ کوتاهی نخواهد شد.

وی درباره آغاز محاصره دریایی توسط آمریکا علیه ایران نیز با بیان اینکه «آزموده را آزمودن خطاست»، اظهار کرد: آمریکایی‌ها تمام ظرفیت و توانمندی‌های خود را به کار گرفتند و تصورشان هم این بود که می‌توانند طی دو الی سه روز، کار جمهوری اسلامی را تمام کنند اما تمام تلاش‌هایی که داشتند نقش بر آب شد؛ هرچند که ما شهدای زیادی داشتیم اما آنها به نقشه‌های خودشان نرسیدند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: فکر می‌کنم که هیچ کاری نبود که آمریکایی‌ها از آن فرو گذار نکنند؛ آن‌ها از هر نوع شرارتی اجتناب نکردند و همه‌ی استانداردهای بین‌المللی را زیر پا گذاشتند تا به اهداف شوم خودشان برسند اما خدا را شاکریم که جمهوری اسلامی ایران همچنان استوار است و همچنان پابرجا خواهد ماند. آنها در محاصره قبلی به این نتیجه رسیدند که این راه به جایی نمی‌رسد، این محاصره هم آنها را به همان نتیجه خواهد رساند.