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حضور فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی در چیذر

حضور فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی در چیذر
کد خبر : 1814276
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فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی که به میزبانی رئیس دفتر رهبری شهید در امام‌زاده علی‌اکبر (ع) تهران برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای و اعضای شهید خانواده ایشان که به مناسبت هفتمین شب خاکسپاری عصر پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ به میزبانی آیت‌الله محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری شهید در آستان امامزاده علی‌اکبر (ع) چیذر برگزار شد، حضور یافت.

 

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