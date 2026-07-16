وی افزود: در روایات شیعه سفارش شده است که مؤمنان در ایام عزای سیدالشهدا(ع)، علاوه بر گفتن«أَعْظَمَ اللهُ أُجُورَنَا وَ أُجُورَکُمْ بِمُصَابِنَا بِالْحُسَیْنِ (عَ)»، ادامه این دعا را نیز بخوانند: «وَ جَعَلَنَا وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَارِهِ مَعَ وَلِیِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِیِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (عَ)»؛ یعنی خداوند ما و شما را از خون‌خواهان امام حسین(ع) در رکاب امام‌مهدی(عج) قرار دهد.

رئیس مجلس خبرگان افزود: این فراز از روایت نشان می‌دهد که عزاداری در فرهنگ اهل‌بیت(ع)تنها به سوگواری و ابراز احساسات محدود نمی‌شود، بلکه با پویایی، حرکت، مسئولیت‌پذیری و استمرار در مسیر آرمانهای الهی همراه است. آنچه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای دارد و مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند، تعقیب و مجازات قاتلان و خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان است.

وی با اشاره به تاریخ عاشورا تصریح کرد: اشک بدون عمل، ارزشی نخواهد داشت؛ همان‌گونه که عمربن‌سعد پس از فریاد حضرت زینب(س) گریست، اما جنایت خود را ادامه داد و هیچ اقدامی نکرد. ازاین‌رو، عزاداری حقیقی باید به حرکت، اقدام عملی، مجازات جنایتکاران و ادامه راه شهید بینجامد.

وی در پایان، ضمن تسلیت مصیبت‌ عظمای‌شهادت‌امام‌شهید گفت: تا خون امام شهید بر زمین است، ما بر عهد خود ایستاده‌ایم.