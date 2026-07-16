خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس مجلس خبرگان:

بر عهد خود ایستاده ایم

بر عهد خود ایستاده ایم
کد خبر : 1814273
لینک کوتاه کپی شد.

آیت‌الله موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران با اشاره به تاریخ عاشورا تصریح کرد: اشک بدون عمل، ارزشی نخواهد داشت؛ همان‌گونه که عمربن‌سعد پس از فریاد حضرت زینب(س) گریست، اما جنایت خود را ادامه داد و هیچ اقدامی نکرد. ازاین‌رو، عزاداری حقیقی باید به حرکت، اقدام عملی، مجازات جنایتکاران و ادامه راه شهید بینجامد.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله موحدی کرمانی در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران، با تأکید بر اینکه عزاداری حقیقی در مکتب اهل‌بیت(ع) فراتر از اشک و تسلیت است، بر تعقیب و مجازات قاتلان و خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان تأکید کرد.

وی افزود: در روایات شیعه سفارش شده است که مؤمنان در ایام عزای سیدالشهدا(ع)، علاوه بر گفتن«أَعْظَمَ اللهُ أُجُورَنَا وَ أُجُورَکُمْ بِمُصَابِنَا بِالْحُسَیْنِ (عَ)»، ادامه این دعا را نیز بخوانند: «وَ جَعَلَنَا وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَارِهِ مَعَ وَلِیِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِیِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (عَ)»؛ یعنی خداوند ما و شما را از خون‌خواهان امام حسین(ع) در رکاب امام‌مهدی(عج) قرار دهد.

رئیس مجلس خبرگان افزود: این فراز از روایت نشان می‌دهد که عزاداری در فرهنگ اهل‌بیت(ع)تنها به سوگواری و ابراز احساسات محدود نمی‌شود، بلکه با پویایی، حرکت، مسئولیت‌پذیری و استمرار در مسیر آرمانهای الهی همراه است. آنچه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای دارد و مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده‌اند، تعقیب و مجازات قاتلان و خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای بیگناه جنگ تحمیلی رمضان است.

وی با اشاره به تاریخ عاشورا تصریح کرد: اشک بدون عمل، ارزشی نخواهد داشت؛ همان‌گونه که عمربن‌سعد پس از فریاد حضرت زینب(س) گریست، اما جنایت خود را ادامه داد و هیچ اقدامی نکرد. ازاین‌رو، عزاداری حقیقی باید به حرکت، اقدام عملی، مجازات جنایتکاران و ادامه راه شهید بینجامد.

وی در پایان، ضمن تسلیت مصیبت‌ عظمای‌شهادت‌امام‌شهید گفت: تا خون امام شهید بر زمین است، ما بر عهد خود ایستاده‌ایم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل