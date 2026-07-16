مخالفان مقابله با تروریسم، بردهداری، قاچاق انسان و جنایات بینالمللی چه کسانی هستند؟
سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با ذکر چند قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مقابله با تروریسم و دیگر جنایات بینالمللی طی یکسال گذشته، و مخالفت آمریکا و رژیم صهیونیستی و آرژانتین با آنها، نوشت: مخالفان مقابله با تروریسم، بردهداری، قاچاق انسان و جنایات بینالمللی چه کسانی هستند؟
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با ذکر چند قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مقابله با تروریسم و دیگر جنایات بینالمللی طی یکسال گذشته، و مخالفت آمریکا و رژیم صهیونیستی و آرژانتین با آنها، نوشت:
اشارهای گذرا به چند قطعنامه، موضوع آنها و حامیان و مخالفان آنها برای شناخت واقعیتهای امروز روابط بینالملل، مفید است:
قطعنامه سازمان ملل درباره استراتژی جهانی مقابله با تروریسم در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ با اکثریت قاطع به تصویب رسید.
این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.
قطعنامه سازمان ملل درباره توصیف تجارت برده از طریق اقیانوس اطلس (در دوران استعمار) بهعنوان جنایت علیه بشریت، در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۶ به تصویب رسید.
این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.
قطعنامه سازمان ملل درباره مقابله با قاچاق انسان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب رسید.
این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.
قطعنامه سازمان درباره تروریسم و حقوق بشر در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب رسید.
این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.