به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس با ذکر چند قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مقابله با تروریسم و دیگر جنایات بین‌المللی طی یک‌سال گذشته، و مخالفت آمریکا و رژیم صهیونیستی و آرژانتین با آنها، نوشت:

اشاره‌ای گذرا به چند قطعنامه، موضوع آنها و حامیان و مخالفان آنها برای شناخت واقعیت‌های امروز روابط بین‌الملل، مفید است:

قطعنامه سازمان ملل درباره استراتژی جهانی مقابله با تروریسم در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ با اکثریت قاطع به تصویب رسید.

این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.

قطعنامه سازمان ملل درباره توصیف تجارت برده از طریق اقیانوس اطلس (در دوران استعمار) به‌عنوان جنایت علیه بشریت، در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۶ به تصویب رسید.

این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.

قطعنامه سازمان ملل درباره مقابله با قاچاق انسان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب رسید.

این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.

قطعنامه سازمان درباره تروریسم و حقوق بشر در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ به تصویب رسید.

این قطعنامه فقط ۳ رأی مخالف داشت: اسرائیل، آمریکا، آرژانتین.

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