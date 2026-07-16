امروز صورت گرفت؛
حضور مخبر در منزل شهید سپهبد غلامعلی رشید؛
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با حضور در منزل شهید سپهبد غلامعلی رشید، با خانواده این شهید والامقام دیدار کرد و از مجاهدتهای خالصانه، خدمات راهبردی و نقش ماندگار وی در صیانت از امنیت ملی، اقتدار دفاعی و عزت جمهوری اسلامی ایران تجلیل به عمل آورد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر صبح امروز (پنج شنبه) به همراه اعضای خانواده خود در منزل این شهید معزز حضور یافت و ضمن ابراز همدردی و تسلیت مجدد، یاد و خاطره این فرمانده مجاهد و اندیشمند را گرامی داشت.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز فرماندهی و راهبردی شهید سپهبد رشید گفت: شهید رشید از برجستهترین فرماندهان دوران دفاع مقدس و نابغه ای نظامی و دانشمندی فرهیخته و توانمند در حوزه دفاع و امنیت ملی بود؛ شخصیتی که با ایمان، تدبیر، شجاعت و آیندهنگری، عمر پربرکت خویش را در راه پاسداری از انقلاب اسلامی، استقلال کشور و امنیت ملت ایران وقف کرد و خوب به یاد دارم رهبر شهید انقلاب نیز همواره به نظرات راهبردی ایشان نگاهی ویژه و عمیق داشتند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری افزود: شهید رشید در سالهای دفاع مقدس با حضور مؤثر در جبهههای نبرد حق علیه باطل و نقشآفرینی در طراحی و هدایت عملیاتهای سرنوشتساز، برگهای درخشانی در تاریخ مقاومت ملت ایران رقم زد و پس از جنگ نیز با ایفای مسئولیتهای خطیر در حوزه برنامهریزی، فرماندهی و معماری دفاعی کشور، سهمی ماندگار در ارتقای توان بازدارندگی و تقویت بنیه دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جایگاه ممتاز این شهید در منظومه دفاعی کشور تصریح کرد: شهید رشید فرماندهای مؤمن، انقلابی، اندیشمند و مجاهد بود که منطق انقلاب اسلامی را با تدبیری استوار، اخلاصی کمنظیر و صلابتی مثالزدنی به نمایش گذاشت و نشان داد که اقتدار ایران اسلامی بر پایه ایمان، عقلانیت راهبردی و اراده ملت استوار است.
وی با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان ملت ایران اظهار داشت: هنگامی که دشمن در برابر اراده استوار، تدبیر راهبردی و ایستادگی فرماندهانی چون شهید سپهبد رشید ناتوان میشود، به سنت همیشگی خود، یعنی ترور و جنایت روی میآورد؛ اما خون پاک شهیدان، نهتنها مسیر مقاومت را متوقف نمیکند، بلکه آن را استوارتر و ماندگارتر میسازد.
مخبر خاطرنشان کرد: میراث شهید سپهبد رشید تنها مجموعهای از مسئولیتهای نظامی نیست؛ او مسیری روشن از عقلانیت انقلابی، مجاهدت خالصانه، وفاداری به ولایت و دفاع هوشمندانه از عزت و اقتدار ایران اسلامی را به یادگار گذاشت و بیتردید این میراث، چراغ راه فرماندهان و مدیران آینده کشور خواهد بود.
وی با اشاره به شهادت مظلومانه فرزند شهید رشید نیز گفت: شهید حجت الاسلام عباس رشید جوانی عارف و جهادی بود که گمنام و خالصانه به نظام اسلامی خدمت کرد و در اذهان کسانی که او را می شناختند، فروتنی و تقوای وی به یاد مانده است.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری خطاب به خانواده معزز این شهید والامقام، صبر و استقامت آنان را سرمایهای ارزشمند برای ملت ایران دانست و تأکید کرد: دشمنان باید بدانند که با شهادت فرزندان این سرزمین، نه پرچم عزت ایران بر زمین خواهد ماند و نه مسیر استقلال، مقاومت و پیشرفت متوقف خواهد شد.