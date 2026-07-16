به گزارش ایلنا، سفیر ایران در ژنو به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌ای به سازمان ملل متحد درخواست کرد؛ تجاوز مکرر آمریکا به ایران و حملات صورت گرفته به زیرساخت های مدنی مردم باید به شدت محکوم گردد.

سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد - ژنو در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به پیامدهای انسانی و حقوق بشری ادامه تجاوز آمریکا علیه ایران هشدار داده و خواستار موضع‌گیری صریح دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در محکومیت این حملات شد.

علی بحرینی ضمن اشاره به مغایرت این حملات غیرقانونی با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بیان نموده است که این حملات باعث شهادت شمار زیادی از غیرنظامیان شده و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات حیاتی وارد کرده است.

در این نامه، از هدف قرار گرفتن بخش‌هایی از خط راه آهن تهران–مشهد، یک واحد تولید آب آشامیدنی در شهرستان دهلران، سیلوهای ذخیره گندم در شهرستان‌های هویزه و دشت آزادگان، شناورهای صیادی ماهیگیران جنوب کشور، حملات موشکی در مجاورت بیمارستان بقایی اهواز و نیز هدف قرار گرفتن فرودگاه سمنان به‌ عنوان نمونه‌هایی از خسارات واردشده به زیرساخت‌های غیرنظامی در نتیجه جنایات آمریکا یاد شده است.

سفیر ایران در ژنو در بخش دیگری از این نامه، با ابراز تأسف از آنچه عدم محکومیت حملات اخیر از سوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواند، تأکید کرد که در شرایطی که تمامیت ارضی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد نقض شده و غیرنظامیان همچنان از پیامدهای این حملات رنج می‌برند، نبود واکنشی روشن، به‌موقع و قاطع می‌تواند این تصور را ایجاد کند که در حمایت از حقوق بشر و اجرای حقوق بین‌الملل، رویکردی گزینشی وجود دارد.

انتهای پیام/