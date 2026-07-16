حمله آمریکا به نزدیکی بیمارستان شهید بقایی اهواز جنایت جنگی علیه کودکان است

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی با انتشار تصاویری از تخلیه بیمارستان شهید بقایی اهواز نوشت:

بیمارستان شهید بقایی، مرکز درمان سرطان کودکان در اهواز، شب گذشته پس از حمله آمریکا به یک محل در نزدیکی این بیمارستان، تخلیه شد.

این حمله وحشیانه که یادآور جنایت‌های اسرائیل علیه مراکز درمانی است، رنج و اضطراب شدیدی را به کودکان بستری وارد کرد و موجب شد ۲۱۱ بیمار که تحت درمان شیمی‌درمانی بودند، به‌صورت اضطراری تخلیه شوند.

این اقدام، جنایتی بزدلانه و مصداق جنایت جنگی علیه بی‌گناه‌ترین انسان‌هاست؛ کودکانی که شجاعانه برای نجات جان خود می‌جنگند.

کسانی که پیوسته از حقوق بشر دم می‌زنند، اما آگاهانه هدف قرار گرفتن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را نادیده می‌گیرند، هرگونه اعتبار اخلاقی خود را از دست داده‌اند.

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