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اطلاعیه شماره ۱۸ سپاه پاسداران:

ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین منهدم شد

ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین منهدم شد
کد خبر : 1814061
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم گردید.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۱۸ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ

مردم همیشه در میدان و بصیر ایران اسلامی

در پاسخ به جنایت ارتش کودک‌کش آمریکا در تجاوز به پایگاه‌های ساحلی و بعضی نقاط غیرنظامی از جمله بیمارستان کودکان سرطانی و یک کارخانه تولید آب برای زائران کربلا در منطقه مرزی استان ایلام فرزندان مقتدر و مجاهد شما در نیروی دریایی سپاه در موج دهم عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یا علی اصغر (ع) و طی یک حمله کوبنده به پایگاه آمریکادر شیخ عیسی بحرین رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز را به طور کامل منهدم کردند و این نبرد ادامه دارد

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

 

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