به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۱۸ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:



بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ



مردم همیشه در میدان و بصیر ایران اسلامی



در پاسخ به جنایت ارتش کودک‌کش آمریکا در تجاوز به پایگاه‌های ساحلی و بعضی نقاط غیرنظامی از جمله بیمارستان کودکان سرطانی و یک کارخانه تولید آب برای زائران کربلا در منطقه مرزی استان ایلام فرزندان مقتدر و مجاهد شما در نیروی دریایی سپاه در موج دهم عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یا علی اصغر (ع) و طی یک حمله کوبنده به پایگاه آمریکادر شیخ عیسی بحرین رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز را به طور کامل منهدم کردند و این نبرد ادامه دارد



و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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