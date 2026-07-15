انهدام یک فروند پهپاد «لوکاس» در بندرعباس توسط رزمندگان سپاه
کد خبر : 1813907
روابط عمومی سپاه امامسجاد(ع) هرمزگان از انهدام یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز، توسط سامانه موشکی زمین به هوای نیروی پدافند رزمندگان سپاه در بندرعباس، خبر داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه امامسجاد علیه السلام اعلام کرد: ساعتی قبل، یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز، با رهگیری و شلیک موفق سامانه موشکی زمین به هوای نیروی پدافند رزمندگان سپاه، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در بندرعباس، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.