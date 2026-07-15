انهدام یک فروند پهپاد «لوکاس» در بندرعباس توسط رزمندگان سپاه

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه امام‌سجاد علیه السلام اعلام کرد: ساعتی قبل، یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز، با رهگیری و شلیک موفق سامانه موشکی زمین به هوای نیروی پدافند رزمندگان سپاه‌، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در بندرعباس، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.