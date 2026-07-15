تایید مصوبه مجلس درباره برگزاری جلسات صحن علنی در مواقع اضطرار در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان از بررسی و تایید مصوبه مجلس درباره برگزاری جلسات صحن علنی در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور در این شورا خبر داد.
به گزارش ایلنا، هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط مستقیم با بخش خبری عصرگاهی شبکه خبر در خصوص بررسی مصوبه مجلس درباره برگزاری جلسات صحن علنی در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور در این شورا گفت: طرح اصلاح ماده یک قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص سازوکار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار که در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: براساس تبصره این ماده واحده در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیات رئیسه مجلس حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن ،کمیسیونها و هیئت رئیسه در محل مذکور در این ماده امکان پذیر نباشد این جلسات با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل و یا محلهای دیگری غیر از محل دائمی مجلس برگزار شود و همچنین میتواند این جلسات در بستر فضای مجازی هم تشکیل شود
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اینمصوبه از نظر ما با ایرادی مواجه نبود ولی تا این لحظه از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص این مصوبه نظری دریافت نکردیم طبیعتا اگر نکتهای داشته باشند میتوانند اعلام کنند.