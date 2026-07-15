به گزارش ایلنا، احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود در یادداشتی تحت عنوان «فغان رئیس‌جمهور! » نوشت:

«خداوند به داد دل مسعود پزشکیان برسد!

بار ادارهٔ کشور و تأمین مایحتاج ۹۰ میلیون جمعیت، در این شرایط جنگ و تحریم و محاصره بر دوش او و همکارانش در دولت است اما فغان‌های روزانه‌اش از رسانهٔ رسمی کشور به جایی نمی‌رسد! پزشکیان از خودش که رسانهٔ فراگیر ندارد. در عین حال مجبور به تأمین بودجهٔ سازمان عریض و طویلی به نام صدا و سیماست.»

زیدآبادی با ابراز این ادعا که صداوسیما شبانه روز علیه دولت سمپاشی می‌کند، اظهار کرد که در عین حال به تعبیر او، داد دولت یا رئیس جمهور هم از عملکرد آن نه مؤثر است و نه به جایی می‌رسد!

وی در پایان یادداشت مدعی شد: «ماجرا درست مثل این است که دولت مجبور به تأمین بودجهٔ شبکه‌های فارسی‌زبان آن سوی آب شود تا در هدف‌شان برای تضعیف و بی‌اعتبارسازی مدیران اجرایی کشور موفق شوند! خداوند چنین وضعیتی را نصیب هیچ‌کدام از مخلوقات خود نکند!»

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