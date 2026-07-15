خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۱۳/

حمله به آشیانه جنگنده‌های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ در اردن

حمله به آشیانه جنگنده‌های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ در اردن
کد خبر : 1813473
لینک کوتاه کپی شد.

سپاه در اطلاعیه‌ای از حمله به آشیانه جنگنده‌های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ و تعدادی از پهپاد‌های راهبردی MQ۹ آمریکا در پایگاه الازرق اردن خبر داد.

 

به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه سپاه بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

مردم شریف اردن، 

سحرگاه امروز که شرارت های ارتش کودک‌کش آمریکا علیه ملت ما مجددا از سر گرفته شد، در پاسخ به جنایت های شیطان بزرگ که بخش عمده آن با استفاده از پایگاه های آمریکایی در خاک اردن صورت می گیرد، مجاهدان نیروی هوافضای سپاه با حمله متقابل به پایگاه آمریکا در الازرق در موج ششم عملیات نصر ۲ با رمز یا الله یا الله یا الله در عملیات مقابله به مثل خود، آشیانه جنگنده های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ را در هم کوبیدند و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ9 آمریکا در این پایگاه را از بین بردند.

سرزمین مقدس اردن قدمگاه انبیاست و جای اشغالگران و جنایتکاران بین المللی نیست، انتظار امت اسلامی از شما مردم نجیب و غیور که بیش از هر ملتی شاهد عینی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق فلسطین مظلوم بوده،اید این است که به حضور ارتش شیطان بزرگ در خاک خود پایان دهید و نگذارید آن سرزمین مقدس مبدا حملات تجاوزکارانه به خاک کشورهای اسلامی و زورگویی به ملت فلسطین باشد.

هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی و اخراج ارتش اشغالگر آمریکا از اردن را از دست ندهید.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل