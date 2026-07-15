مرحله هشتم عملیات صاعقه ارتش؛
ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن
ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تکرار تجاوز دشمن، در مرحله هشتم عملیات صاعقه، بامداد امروز، مجددا مراکز راهبردی ارتش تروریستی آمریکا در اردن را هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، به دنبال تکرار حملات وحشیانه دشمن بدعهد، بامداد امروز، مرحله هشتم عملیات صاعقه با موج جدیدی از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاههای آمریکا در منطقه اجرا شد و محل استقرار جنگندههای اف ۱۸ و سولههای بزرگ تجهیزاتی ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن، برای دومین بار، هدف حملات پهپادهای انهدامی قرار گرفت.
ارتش در این اطلاعیه تاکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ایمان، دانش و آمادگی نیروهای خود، از امنیت و تمامیت ارضی کشور با قاطعیت دفاع خواهد کرد و هیچ تهدیدی را بیپاسخ نخواهد گذاشت. قدرت دفاعی ما برای آغاز هیچ جنگی نیست، اما برای صیانت از استقلال و تمامیت ارضی ایران، ارادهای استوار و عزمی خللناپذیر داریم.