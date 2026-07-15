مرکز مدیریت ان اس آی، مرکز کنترل فرماندهی، انبارهای بزرگ قطعات و تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین منهدم شد

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه‌نیوز، اطلاعیه شماره ۱۲ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ

مردم قهرمان و تاریخ ساز ایران اسلامی،

ارتش کودک‌کش و رژیم عهد شکن آمریکا شب گذشته با انتشار راهزنان دریایی خود در اقیانوس هند با ادعای کنترل تنگه هرمز، راه های اقیانوسی را روی شناورها بسته است و دنیا را از نفت و گاز منطقه محروم کرده است. با عملیات کوبنده رزمندگان نیروی دریایی سپاه، سحرگاه امروز پاسخ شرارت های خود را دریافت کرد.

در موج پنجم عملیات نصر۲ با رمز مبارک یاعلی ابن ابی طالب (ع)، مرکز مدیریت ان اس آی، مرکز کنترل فرماندهی ، انبارهای بزرگ قطعات و تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین درهم کوبیده و منهدم شدند.

دشمن بِداند حال که راهزنان او مسیر صادرات نفت و گاز به دنیا از اقیانوس هند را که منافع رقبای اقتصادی آمریکا را به مخاطره می اندازد بسته اند، باید منتظر بسته شدن سایر مسیرهای صادراتی نفت و گاز که منافع آمریکا و هم پیمانانش را تأمین می کند باشند.

صادرات نفت و گاز منطقه یا برای همه یا برای هیچکس.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم