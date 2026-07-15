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اطلاعیه شماره ۱۱/

KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در کویت به آتش کشیده شد

KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در کویت به آتش کشیده شد
کد خبر : 1813458
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۱ عملیات نصر۲ بیان کرد: در موج چهارم عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا اباعبدالحسین (ع)، KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در مینا عبدالله کویت به آتش کشیده و منهدم گردید.

به گزارش ایلنا به نقل از  سپاه‌نیوز، اطلاعیه شماره ۱۱ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ
 

مردم حماسه آفرین ایران اسلامی که با حضور آگاهانه و شجاعانه در میدان و خلق صحنه های افتخارآمیز و بی سابقه در تاریخ دنیا را شگفت زده کرده و به جنبش واداشته اید.
 

فرزندان غیور شما در سپاه و بسیج با توکل به خدای متعال و دلگرم از حضور و دعاهای خالصانه شما با گام های استوار، پیروزمندانه میادین نبرد را مدیریت و خفت و خواری را به شیطان بزرگ تحمیل می کنند.
 

دشمن آمریکایی که شب های گذشته به بهانه اصابت کشتی های متخلف به پایگاه های ما حمله می کرد، دیشب هم که هیچ کشتی جرات تخلف و همراهی با آمریکا را نکرد و طبیعتا اصابتی هم نبود، برای پنهان کردن شکست و ناتوانی خود تعدادی از پایگاه های ساحلی و نقاطی در استان های جنوبی کشور را هدف موشکهای کروز و بمب جنگنده های خود قرار داد که رزمندگان مقتدر اسلام با پاسخ های کوبنده متجاوزان را تنبیه و سرکوب کردند.
 

در موج چهارم عملیات نصر۲ با رمز مبارک یا اباعبدالحسین (ع)، KJL مرکز اصلی آماد و پشتیبانی ارتش آمریکا در غرب آسیا در مینا عبدالله کویت به آتش کشیده و منهدم گردید.
 

عملیات مقابله به مثل رزمندگان ادامه دارد و تنگه هرمز تا پایان شرارت های آمریکا بسته خواهد ماند.
 

و ما النصر اِلا من عند الله العزیز الحکیم

 

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