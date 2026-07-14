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بقائی:

حمله به پست محیط‌بانی هرمزگان جدیدترین نمونه از جنایات جنگی آمریکا است

حمله به پست محیط‌بانی هرمزگان جدیدترین نمونه از جنایات جنگی آمریکا است
کد خبر : 1813434
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سخنگوی وزارت امور خارجه، به تجاوز نظامی آمریکا علیه نقاطی در کشورمان از جمله استان هرمزگان واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

«فهرست جنایات آمریکا علیه ایرانیان هر روز طولانی‌تر می‌شود و هر روز که می‌گذرد، آمریکا پرده جدیدی از کینه‌توزی خود علیه ایران را نشان می‌دهد؛ بامداد سه‌شنبه، ارتش تروریستی آمریکا به یک پست سرمحیط بانی در روستای سیدجوذر شهرستان حاجی‌آباد در شمال هرمزگان حمله کرد و ۳ عضو خانواده آقای جواد حسن‌زاده، محیط‌بان زحمتکش، را به شهادت رساند.

این تنها جدیدترین نمونه از جنایات جنگی شنیع آمریکا طی چهار ماه و نیم اخیر است که با ترور رهبران و کودکان و زنان و مردان ایرانی در تهران و میناب و لامرد و... در ۹ اسفند ۱۴۰۴ شروع شد.

هر جنایت جدید، عزم ایرانیان را برای پیگیری اجرای عدالت و محاکمه و مجازات عاملان و آمران این جنایات مصمم‌تر می‌کند.

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