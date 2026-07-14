خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۱۰/

حمله سپاه به چندین سوله نگهداری تسلیحات و رمپ MQ9 ها در کویت

حمله سپاه به چندین سوله نگهداری تسلیحات و رمپ MQ9 ها در کویت
کد خبر : 1813379
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: چندین سوله نگهداری تسلیحات، قطعات شناورها و هواگردهای دشمن و رمپ استقرار پهپادهای MQ9 هدف موج سوم قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا،  روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: 

بسم الله قاصم الجبارین

الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا

 

ملت شجاع و بصیر ایران اسلامی؛

رزمندگان غیور نیروی دریایی و هوافضای سپاه در موج سوم عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا زین العابدین علیه السلام و تقدیم به ملت مبعوث شده، طی یک عملیات همزمان موشکی و پهبادی در ساعاتی قبل چندین سوله نگهداری تسلیحات و قطعات شناورها و هواگردهای دشمن در پایگاه شیخ عیسی بحرین را منهدم کردند و همچنین با حمله به رمپ استقرار پهپادهای MQ9 دشمن در پایگاه علی السالم کویت تعدادی پهپاد را منهدم و یا به آنها خسارت وارد کردند.

این حملات در پاسخ تجاوزات بعد از ظهر امروز ارتش کودک‌کش آمریکا در حمله به تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح ما بود.

مقابله به مثل و تنبیه متجاوز تا وقتی جنایت آمریکا ادامه دارد استمرار خواهد یافت و در صورت تکرار این تعرضات با پاسخ‌های غافلگیر کننده مواجه خواهند شد.

 تا زمانی که شرارت های آمریکا در منطقه وجود دارد یک قطره نفت و گاز از منطقه صادر نخواهد شد و این تجاوزها جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز نتیجه‌ای نخواهد داشت.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل