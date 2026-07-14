اطلاعیه شماره ۱۰/
حمله سپاه به چندین سوله نگهداری تسلیحات و رمپ MQ9 ها در کویت
روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: چندین سوله نگهداری تسلیحات، قطعات شناورها و هواگردهای دشمن و رمپ استقرار پهپادهای MQ9 هدف موج سوم قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
بسم الله قاصم الجبارین
الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا
ملت شجاع و بصیر ایران اسلامی؛
رزمندگان غیور نیروی دریایی و هوافضای سپاه در موج سوم عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا زین العابدین علیه السلام و تقدیم به ملت مبعوث شده، طی یک عملیات همزمان موشکی و پهبادی در ساعاتی قبل چندین سوله نگهداری تسلیحات و قطعات شناورها و هواگردهای دشمن در پایگاه شیخ عیسی بحرین را منهدم کردند و همچنین با حمله به رمپ استقرار پهپادهای MQ9 دشمن در پایگاه علی السالم کویت تعدادی پهپاد را منهدم و یا به آنها خسارت وارد کردند.
این حملات در پاسخ تجاوزات بعد از ظهر امروز ارتش کودککش آمریکا در حمله به تعدادی از ایستگاههای ساحلی نیروهای مسلح ما بود.
مقابله به مثل و تنبیه متجاوز تا وقتی جنایت آمریکا ادامه دارد استمرار خواهد یافت و در صورت تکرار این تعرضات با پاسخهای غافلگیر کننده مواجه خواهند شد.
تا زمانی که شرارت های آمریکا در منطقه وجود دارد یک قطره نفت و گاز از منطقه صادر نخواهد شد و این تجاوزها جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز نتیجهای نخواهد داشت.
و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم