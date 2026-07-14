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در جلسه کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد مطرح شد

تمهیدات وزرات اقتصاد برای تکرار نشدن اختلالات بانکی

تمهیدات وزرات اقتصاد برای تکرار نشدن اختلالات بانکی
کد خبر : 1813365
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی، وزیر اقتصاد اعلام کرد اختلالات بانکی که مرتفع شده و تمهیداتی اندیشیدند تا دیگر چنین مشکلاتی بوجود نیاید.

به گزارش ایلنا، فتح‌الله توسلی در توضیح با اشاره به جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۳ تیر) کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان وزارت اقتصاد گفت: کمیسیون اقتصادی امروز در راستای جلسات نظارتی خود با وزیر اقتصاد و معاونش جلسه‌ای داشت. در این جلسه مباحث مختلفی از جمله موضوع اختلالات بانکی و لایحه اصلاح قانون مالیات را بررسی کردند.

وی افزود: وزیر اقتصاد در این جلسه اعلام کرد اختلالات بانکی که مشکلات زیادی برای کسبه و مردم ایجاد کرده بود مرتفع شده و عملیات بانکی در بانک‌هایی که دچار اختلال بودند، در حال انجام است. همچنین تمهیداتی هم در این باره اندیشیدند تا چنین مشکلاتی دیگر بوجود نیاید.

توسلی بیان کرد: امیدواریم که چنین مشکلاتی تکرار نشود یا حداقل کمتر تکرار بشود؛ البته دستگاه‌های مختلفی که در این زمینه مسئولیت دارند از جمله شرکت خدمات بانکی وزارت اقتصاد، افتا،بانک مرکزی، مدیران عامل بانک ها و مجموعه پدافند غیرعامل به وظایف‌شان عمل کنند تا چنین مشکلاتی بوجود نیاید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: موضوع دیگری بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود. در این نشست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گزارش مفصلی از عملکرد این سازمان در بحث مالیاتی ارائه کرد.

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