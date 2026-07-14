به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه مراسم بزرگداشت اقای شهید ایران در مصلی تهران، گفت: مواضع دفاعی کشور به‌صورت کلی و اصلی از سوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) و ستاد کل نیروهای مسلح اعلام می‌شود و ارتش و سپاه نیز اطلاع‌رسانی رویدادهای عملیاتی جنگ را بر عهده دارند.

سردار طلایی‌نیک افزود: وزارت دفاع در چارچوب سیاست‌ها و راهبردهای قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) و ستاد کل نیروهای مسلح، به‌ویژه در حوزه‌های پشتیبانی فنی، صنعتی، خدماتی و آمادی، به‌صورت فعال از نیروهای مسلح حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کرد: وزارت دفاع همانند گذشته، در تکرار شکست‌های دشمن آمریکایی و صهیونیستی، نقش مؤثری در عملیات پشتیبانی ایفا می‌کند.

سردار طلایی‌نیک اظهار داشت: انتقام از قاتلان و آمران ترور امام شهید و کودکان شهید ایران هرگز فراموش نخواهد شد و مجازات عاملان این جنایت‌ها، به تقویت بازدارندگی، احیای امنیت ملی، امنیت منطقه‌ای و امنیت جهانی کمک مؤثری خواهد کرد.