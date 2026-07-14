به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت:



«واشنگتن برای حصارکشی دور مقامات و نظامیان رژیم آمریکا و اسرائیل، دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی را به تحریم، لغو روادید و فشار سیاسی تهدید می‌کند تا همکاری با دیوان را متوقف کنند؛ باج‌گیری و ارعاب آشکار برای خفه‌کردن عدالت، پیش از رسیدن آن به متهمان آمریکایی-صهیونی.»

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