معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه:
آمریکا با تهدید اعضای دیوان کیفری بینالمللی به دنبال خفهکردن عدالت است
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه تأکید کرد که آمریکا با تهدید اعضای دیوان کیفری بینالمللی به دنبال خفهکردن عدالت است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
«واشنگتن برای حصارکشی دور مقامات و نظامیان رژیم آمریکا و اسرائیل، دولتهای عضو دیوان کیفری بینالمللی را به تحریم، لغو روادید و فشار سیاسی تهدید میکند تا همکاری با دیوان را متوقف کنند؛ باجگیری و ارعاب آشکار برای خفهکردن عدالت، پیش از رسیدن آن به متهمان آمریکایی-صهیونی.»