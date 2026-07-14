معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده:
نباید یک جرم سایبری به بحرانی اجتماعی و روانی تبدیل شود/ دولت با حساسیت پرونده انتشار تصاویر خصوصی را پیگیری میکند
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دولت با حساسیت پرونده انتشار تصاویر خصوصی را پیگیری میکند، تأکید کرد: از همه دستگاههای مرتبط، خواستهایم حمایتهای روانی و اجتماعی از قربانیان و خانوادههای آنان را با فوریت و بهصورت فعال در دستورکار قرار دهند. نباید اجازه دهیم یک جرم سایبری به بحرانی اجتماعی و روانی تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، زهرا بهروزآذر درخصوص انتشار تصاویر خصوصی شهروندان بهویژه زنان، در برخی از پیامرسانها گفت: آنچه رخ داده، صرفاً یک تخلف در فضای مجازی نیست؛ یک جرم سازمانیافته سایبری، تعرض آشکار به حریم خصوصی شهروندان و حمله به امنیت روانی جامعه است.
وی با بیان اینکه کسانی که با انتشار تصاویر خصوصی، هتک حیثیت، تهدید و اخاذی، زندگی مردم را هدف قرار دادهاند، باید بدانند که با شدیدترین برخورد قانونی مواجه خواهند شد، اظهار داشت: دولت این پرونده را با حساسیت دنبال میکند و همه دستگاههای مسئول موظفاند با هماهنگی و سرعت، این پرونده را تا برخورد کامل با عاملان آن پیگیری کنند.
معاون رئیسجمهور درباره شایعات منتشر شده در فضای مجازی درخصوص خودکشی برخی از قربانیان تصریح کرد: تاکنون چنین اخباری از سوی مراجع رسمی تأیید نشده است، اما این موضوع به هیچوجه از اهمیت مسئله کم نمیکند. همین میزان از اضطراب، ترس و فشار روانی که به قربانیان و خانوادههای آنها تحمیل شده، زنگ خطری جدی است.
بهروزآذر ادامه داد: به همین دلیل از همه دستگاههای مرتبط، بهویژه دستگاههای متولی سلامت روان و خدمات اجتماعی، خواستهایم حمایتهای روانی و اجتماعی از قربانیان و خانوادههای آنان را با فوریت و بهصورت فعال در دستورکار قرار دهند. نباید اجازه دهیم یک جرم سایبری به بحرانی اجتماعی و روانی تبدیل شود.
وی درباره وظایف خانوادهها در این شرایط نیز خاطرنشان کرد: نخستین انتظار ما از خانوادهها این است که در کنار فرزندان خود بایستند. دختران و زنانی که تصاویرشان بدون رضایت منتشر شده، مجرم نیستند؛ آنها قربانی یک اقدام مجرمانه هستند. هرگونه سرزنش، تهدید، طرد یا اعمال خشونت علیه این افراد، ظلمی مضاعف به قربانی است و میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد. خانواده باید امنترین پناهگاه قربانی باشد، نه محل بازخواست او.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه ارتقای سواد رسانهای دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است، ابراز داشت: همه اعضای خانواده باید بدانند چگونه از اطلاعات و تصاویر شخصی خود محافظت کنند، تنظیمات امنیتی شبکههای اجتماعی را بشناسند و در صورت مواجهه با تهدید یا اخاذی، مسیرهای قانونی را دنبال کنند. آموزش عمومی در حوزه امنیت دیجیتال باید بهطور جدی در دستور کار دستگاههای آموزشی، فرهنگی و رسانهای قرار گیرد.
بهروزآذر با بیان اینکه از همه مردم میخواهیم از عضویت، مشاهده و بازنشر محتوای این کانالها خودداری کنند، عنوان کرد: هر عضویت و هر بازدید، به ادامه حیات این شبکههای مجرمانه کمک میکند. انتظار ما از جامعه، بهویژه مردان، این است که اجازه ندهند آبرو و کرامت زنان و دختران این سرزمین دستمایه سرگرمی، کنجکاوی یا انتقامجویی عدهای سودجو شود. این رفتارها نه با فرهنگ ایرانی سازگار است، نه با اخلاق، نه با مرام و جوانمردی که همواره به آن افتخار کردهایم.
وی با بیان اینکه دولت در کنار قربانیان ایستاده است، نه در کنار کسانی که آنها را سرزنش میکنند، یادآور شد: از همه نهادهای مسئول انتظار داریم با سرعت، هماهنگی و قاطعیت، هم عاملان این جرایم را به دست عدالت بسپارند و هم از قربانیان حمایت کنند.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه امنیت، کرامت و حریم خصوصی شهروندان خط قرمز ماست و در برابر تعرض به آن، هیچگونه مماشاتی پذیرفتنی نیست، بیان کرد: از همه شهروندان نیز میخواهیم با خودداری از عضویت، بازنشر و حمایت از این کانالها، اجازه ندهند سودجویان از آبرو و امنیت روانی مردم سوءاستفاده کنند.
بهروزآذر افزود: از همه نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، قضایی و دستگاههای اجرایی که از نخستین ساعات، با حساسیت و مسئولیتپذیری برای شناسایی عاملان، حمایت از آسیبدیدگان و بازگرداندن آرامش به جامعه وارد عمل شدهاند، قدردانی میکنم. انتظار ما این است که این همکاری و هماهنگی تا شناسایی و برخورد کامل با همه عوامل این شبکهها ادامه یابد.
وی با بیان اینکه حفظ کرامت، حریم خصوصی و امنیت روانی شهروندان، وظیفهای ملی و مسئولیتی مشترک است، گفت: اطمینان دارم با همدلی مردم، هوشیاری خانوادهها و قاطعیت دستگاههای مسئول، اجازه نخواهیم داد مجرمان سایبری امنیت و آرامش جامعه را هدف قرار دهند.