دادستان تهران:
پروندههای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات به دادگاه ارسال شد
دادستان تهران گفت: پروندههای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات تعیین تکلیف و به دادگاه ارسال شد.
به گزارش ایلنا، صالحی در حاشیه مراسم بزرگداشت رهبر شهید و شهدای والامقام فراجا در جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: در دادسرای تهران پروندههایی در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی سوم و اغتشاشات دی تشکیل شد.
وی افزود: با همکاری ضابطان و تلاش شبانهروزی همکاران دستگاه قضایی، تمامی این پروندهها رسیدگی، تعیین تکلیف و برای صدور رأی به دادگاه ارسال شدند.
دادستان تهران گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه و رئیسکل دادگستری استان تهران، بخش عمده این پروندهها با دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور رأی شد.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از آرای صادره برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده و به مرحله اجرا رسیده است.
دادستان تهران گفت: این احکام شامل مجازاتهایی از جمله حبس و اعدام بوده و محکومان این پروندهها در حال حاضر در حال تحمل مجازات خود هستند.