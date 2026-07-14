سید محمد خاتمی:
تعرض به مذاکره و مذاکرهکنندگان هیچ نسبتی با اسلام محمدی (ص) ندارد
رئیس جمهور دولتهای هفتم و هشتم، گفت: تعرض به مذاکره و مذاکرهکنندگان، به هیچ وجه نه با جوهر اسلام محمدی (ص) نسبتی دارد و نه خدمت به ایران، کمک به خروج از بحران و پاسداشت خون شهیدان است.
به گزارش ایلنا از خاتمی مدیا، سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور دولتهای هفتم و هشتم در جمع مشاوران اظهار کرد: ایران عزیز امروز با پیکر زخم دیده از جور اغیار و نامهربانی و کمدانی یاران، نگران اما همچنان سربلند برپا ایستاده است.
در بخشی از سخنرانی سید محمد خاتمی آمده است: کشور اینک بیشتر نیازمند فکر گریز از تنگناهای سختی است که در مقاطع پیشین با حضور چشمگیر مردم در صحنه و فداکاری و کارآمدی فرزندان رزمنده نظامی و پایمردی و دلیری دیگر فرزندان شایسته در مذاکره و مدیریت بحران برای دور کردن سایه جنگ از کشور طی شده است.
میدان دفاع و دیپلماسی از هم جدا نیستند
رئیس دولتهای هفتم و هشتم، با تاکید بر اینکه میدانهای دفاع و دیپلماسی و اداره کشور در شرایط سخت اقتصادی از هم جدا نیستند، گفت: اکنون باید بیش از گذشته هوشیار بود و با سنجیدگی و تدبیر و در موضع و موقع عزت و آبرومندی، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
خاتمی اضافه کرد: تدوین تفاهم نامه ١۴ ماده ای برای رفع مخاصمه و نیل به توافق پایدار، تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی، تأیید آن از سوی رهبری و امضای نهایی آن توسط رئیس جمهور، فرصت و آغاز راهی است که با همه دشواریها میتواند سند راهگشای یک افق جدید ملی و بین المللی برای عبور از بحران باشد.
وی افزود: جا دارد از تدبیر شجاعانه و فداکارانه رئیس جمهور در اداره کشور با وجود کمبودهای شدید و سوق دادن جامعه به سوی آرامش و امنیت و رفع خطرات برای موجودیت ایران و حرکت به سوی آینده بهتر ملت از صمیم قلب قدردانی کنیم.
مردم کار دولت را در حرکت به سمت توافق تایید میکنند
رئیس دولت اصلاحات ادامه داد: واقعیتهای مشهود و گزارشهای سیاسی و پیمایشهای معتبر علمی و اجتماعی نشانگر آنند که اکثریت مردم با گرایشهای مختلف از دخالت و به خصوص تجاوز خارجی خشمگین و در عین حال نگران از آینده و خواستار رفع مخاصمات برای رهانیدن کشور از مشکلات عدیده ای هستند که عرصه زندگی را بر آنان از لحاظ اقتصادی، معیشتی، امنیتی، روانی، اجتماعی و فرهنگی تنگ کرده است. به همین سبب، کار ارزنده دولت و مدیریت عالی نظامی-سیاسی کشور را در حرکت به سوی توافق و مذاکره برای حل مشکلات سیاسی، به رغم بی اعتمادی به دشمنان و دشواریهای پیشبرد تفاهم مورد تایید قرار میدهند.
وی گفت: باید بدانیم که اکنون مخالف فعال و مؤثر این توافق، رژیم کودککش و تروریست اسرائیل است که برای تقویت بدعهدی آمریکا و ناکام گذاشتن کشور و منطقه از رسیدن به صلح و آرامش و امنیت و توسعه مدام برنامه می ریزد.
رئیس دولتهای هفتم و هشتم با اشاره به حضور چشمگیر ملت در مراسم اخیر وداع با پیکر رهبر شهید و شهیدان دیگر اظهار کرد: خشم شدید دلبستگان به انقلاب و حتی بخشهایی از جامعه که ایران عزیز را سربلند میخواهند، از شهادت رهبر فقید کشور و نیروهای فداکار نظامی و امنیتی و سیاسی و انبوهی از شهروندان بی پناه و کودکان مظلوم مشهود بود اما در طرف مقابل نیز تهدیدها و تلاشهای رئیس جمهور آمریکا که در تحقق ادعاهای واهی خود ناکام مانده و از سوی رقیبان و همچنین افکار عمومی آمریکا و جهان مورد انتقاد و تحت فشار شدید قرار گرفته است، برجسته شد، این پیامدها اگر با تدبیر و واقعبینی مدیریت نشود و محوریت توافق و تعهدات آن در این میان مخدوش گردد، میتواند خود به چالشی جدید بر سر راه آرامش بعد از طوفان و استقرار امنیت نه تنها در ایران که در منطقه تبدیل شود.
وی در ادامه با بیان اینکه جای تأمل و تأسف است که در میانه چنین وضعیت پیچیده و شکننده ای که باز اسرائیل میاندار شده به تحریک آمریکا پرداخته است، از برخی افراط گریها انتقاد کرد و گفت: من به حکم انصاف و اخلاق و خرد، طرفداران جنگ و انتقام و تلاشگران سیاسی و رسانهای را برای ناکام گذاشتن توافق و ایجاد دوگانگی در حکمرانی و قطبی کردن جامعه، همدل با اسرائیل نمیدانم، ولی میگویم اگر چه بسیاری از آنان نیت خوب دارند، اما در عمل همان راهی را می روند و همان حرفی را میگویند که اسرائیل میرود و میگوید.
رئیس دولتهای هفتم و هشتم تصریح کرد: شعارها و هیجانها به جای خود، ولی در مقام تدبیر جامعه و تاثیرگذاری عملی بر سرنوشت کشور و آینده ملت بزرگ آنچه باید در نظر باشد نگهبانی از میهن و برداشتن دامها و موانع از راه عزت و توسعه آن و زمینهسازی هرچه بیشتر برای تامین حقوق و رضایت مردم است.
بحث از پدرکشتگی مردم ایران با آمریکا سخن درستی است
وی گفت: امروز از پدرکشتگی مردم ایران با آمریکا سخن میرود که سخن درستی است. رهبر فقید پدر همه کسانی بود که به انقلاب و جمهوری اسلامی وفادار بودند و نیز برای انبوهی از نیروهایی که استقلال و ایستادگی را در برابر تجاوزکاران پاس میداشتند نیز نماد بزرگی بود. ولی آنچه اکنون باید مهم و مبنا باشد عبور از بحرانها و تنگناهاست.
خاتمی اضافه کرد: اکنون با صراحت میگویم با همه وجود طرفدار صلح شرافتمندانهام و بعید میدانم که اسرائیل نیز به آسانی بگذارد در منطقه ما صلح پایدار برقرار بشود، ولی هر گامی که در جهت رفع سایه شوم جنگ و جلوگیری ازخسارت و ویرانی کشور و پرهیز از آنچه زندگی تلخ مردم ما را تلخ تر و پر رنج میکند، برداشته شود عین صواب و مصلحت برای ایران است؛ به همین جهت نیز کار بزرگ رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی را می ستایم و بر ضرورت حمایت همه جانبه از توافق و پیشبرد الزامات و تعهدات آن، پشتیبانی از مذاکره و مذاکره کنندگان تأکید میکنم.
وی افزود: بر این باورم که اکثریت قاطع ملت، همه جریانهای دلسوز سیاسی و شخصیتها و نخبگان ملی نیز با همه تنوع آرایی که دارند، در این شرایط خطیر همین را میخواهند.
رئیس جمهور دولتهای هفتم و هشتم در پایان تاکید کرد: من به عنوان شهروندی کوچک اما دغدغهمند و نگران ایران و اسلام، انتظار دارم در این شرایط خطیر همه شخصیتها و اندیشمندان و جریانها و نهادهای مدنی و سیاسی و رسانهها و نهادهای تبلیغی در تبیین و ترویج اندیشه صلح و عقلانیت و گفت و گو و تحذیر از افراط و خشونت و جنگافروزی به میدان آیند و به پیشبرد توافق پایدار و تامین زندگی بیدغدغه مردم و توسعه همهجانبه یاری رسانند؛ ایران از آن همه ایرانیان است و باید آباد و سربلند و پایدار بماند.