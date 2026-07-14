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برگزاری آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید

برگزاری آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید
کد خبر : 1813307
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آئین بزرگداشت رهبر شهید و خانواده ایشان در مصلی تهران در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا، آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید به دعوت حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب و با حضور مقامات لشکری و کشوری و عموم مردم تهران در شبستان مصلی تهران آغاز شد.

این مراسم در سوگ رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان با مدیحه‌سرایی مداحان اهل بیت در مصلی تهران در حال برگزاری است.

فرزندان رهبر شهید انقلاب و علی باقری کنی، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس حضور دارند. 

در این مراسم جمعی از مسئولان کشوری و لشکری از جمله محمود احمدی نژاد، محسن منصوری، سردار قاآنی، اسحاق جهانگیری، سید محمد حسینی وزیر ارشاد سابق، علیرضا زاکانی شهردار تهران حضور دارند.

برگزاری آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید

برگزاری آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید

برگزاری آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید

 

برگزاری آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید

برگزاری آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید

برگزاری آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید

برگزاری آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید

 

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