برگزاری آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید
آئین بزرگداشت رهبر شهید و خانواده ایشان در مصلی تهران در حال برگزاری است.
به گزارش ایلنا، آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید به دعوت حضرت آیتالله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب و با حضور مقامات لشکری و کشوری و عموم مردم تهران در شبستان مصلی تهران آغاز شد.
این مراسم در سوگ رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان با مدیحهسرایی مداحان اهل بیت در مصلی تهران در حال برگزاری است.
فرزندان رهبر شهید انقلاب و علی باقری کنی، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس حضور دارند.
در این مراسم جمعی از مسئولان کشوری و لشکری از جمله محمود احمدی نژاد، محسن منصوری، سردار قاآنی، اسحاق جهانگیری، سید محمد حسینی وزیر ارشاد سابق، علیرضا زاکانی شهردار تهران حضور دارند.