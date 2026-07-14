برگزاری آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید

فرزندان رهبر شهید انقلاب و علی باقری کنی، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس حضور دارند.

در این مراسم جمعی از مسئولان کشوری و لشکری از جمله محمود احمدی نژاد، محسن منصوری، سردار قاآنی، اسحاق جهانگیری، سید محمد حسینی وزیر ارشاد سابق، علیرضا زاکانی شهردار تهران حضور دارند.