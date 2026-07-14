به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام صدیقی در جلسه درس اخلاق مسجد جامع ازگل، با اشاره به خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه، شانزدهمین ویژگی پارسایان را بی‌اعتنایی به دنیا دانست و اظهار داشت: امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرمایند: «أرادتهم الدنیا فلم یریدوها»؛ دنیا به سراغ آنان می‌آید، اما آنان هرگز دنیا را نمی‌خواهند.

وی افزود: اهل تقوا به خوبی دریافته‌اند که دنیا ارزش انسان را تعیین نمی‌کند و اگر کسی خود را اسیر زرق‌وبرق، مال حرام، منصب حرام، شهوت و گرایش‌های شیطانی کند، در حقیقت فرصت ابدی خود را از دست داده است.

استاد حوزه علمیه گفت: گاهی به انسان پیشنهاد مسئولیت، ثروت یا امکانات داده می‌شود، اما به شرط دین‌فروشی. گاهی نیز همچون ماجرای حضرت یوسف(ع)، دام شهوت برای او گسترده می‌شود. اهل تقوا در همه این آزمون‌ها سربلند بیرون می‌آیند.

وی با اشاره به شخصیت‌هایی چون بهلول، جابر بن یزید جعفی، سید احمد کربلایی، ابوذر غفاری و مؤمن آل فرعون تصریح کرد: هر یک از این بزرگان در نوعی از امتحان دنیا موفق شدند؛ یکی از ریاست گریخت، دیگری از ثروت حرام گذشت، یکی جان خود را در راه حق فدا کرد و دیگری زیر بار ظلم نرفت.

حجت الاسلام صدیقی گفت: فردی شترهای خود را برای انتقال حاجیان دربار هارون کرایه می‌داد. امام کاظم(ع) به او فرمودند حتی اگر برای دریافت طلب خود آرزو کنی ظالم زنده بماند تا پولت را بدهد، همین مقدار نیز نوعی تمایل به ظلم است. آن فرد بلافاصله تمام شترهای خود را فروخت و حاضر نشد حتی یک روز در خدمت حکومت ظالم باشد.

وی تأکید کرد: اولیای الهی از ریاست فرار می‌کردند؛ همان‌گونه که انسان از مار و اژدها می‌ترسد، آنان نیز از شهرت و مقام هراس داشتند، زیرا بیم داشتند این امور آنان را از خلوت با خدا باز دارد.

این استاد حوزه با اشاره به نقش علی بن یقطین در دستگاه هارون گفت: گاهی امام معصوم دستور می‌دهد فردی مسئولیتی را بپذیرد تا بتواند گره از کار مردم باز کند. چنین مسئولیتی عبادت است، اما اگر انگیزه انسان هوا و هوس، رانت یا سوءاستفاده باشد، دنیا و آخرت خود را تباه کرده است.

حجت الاسلام صدیقی همچنین به وصیت آیت‌الله بروجردی اشاره کرد و گفت: ایشان پیش از وفات، یک‌سوم اموال خود را وقف امام حسین(ع) کردند، زیرا به خوبی می‌دانستند هزینه کردن در راه سیدالشهدا(ع) چه آثار عظیمی در قیامت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: امروز نیز بار دیگر تنور جنگ گرم شده است؛ این وضعیت می‌تواند هم فرصت باشد و هم تهدید.

حجت الاسلام والمسلمین صدیقی با اشاره به آیه «وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیءٍ مِنَ الخَوفِ وَالجوع » گفت: خداوند با تأکید وعده داده است که بندگان خود را با ترس، گرسنگی، کاهش اموال، جان‌ها و محصولات آزمایش می‌کند و هر چه مقام انسان بالاتر باشد، امتحان او سخت‌تر خواهد بود.

این استاد حوزه با اشاره به تجربه‌های گذشته تصریح کرد: راه فراری وجود ندارد. اگر مذاکره هم باشد، دشمن دست از دشمنی برنمی‌دارد. تجربه برجام نشان داد که با وجود امتیازدهی، نه تنها تحریم‌ها برداشته نشد بلکه فشارها بیشتر شد.

وی با اشاره به آیه «وَلَن تَرضیٰ عَنکَ الیَهودُ وَلا النَّصاریٰ حَتّیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم» گفت: قرآن تکلیف را روشن کرده است؛ دشمن تا زمانی که کاملاً تسلیم او نشویم، از ما راضی نخواهد شد.

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به جنگ احد خاطرنشان کرد: پیامبر(ص) در اوج سختی به مسلمانان فرمودند بگویید: «اللَّهُ مَولانا وَلا مَولیٰ لَکُم»؛ ما خدا را داریم و شما هیچ تکیه‌گاهی ندارید. اگر در راه خدا استقامت کنیم، او نیز ما را یاری خواهد کرد و هیچ قدرتی توان غلبه بر ملت ایران را نخواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: دشمنان ایران بی‌رحم، بی‌دین و اهل باج‌گیری هستند و تا نابودی ما دست از دشمنی برنمی‌دارند. بنابراین باید با توکل بر خدا، تمسک به امام زمان(عج)، دعا، مقاومت و اعتماد به وعده‌های الهی در میدان بمانیم؛ چرا که «وَما النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّه» و اگر خدا یاری کند، هیچ قدرتی توان شکست این ملت را نخواهد داشت.

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