به گزارش ایلنا، از دقایقی پیش اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در نشستی با وزیر امور اقتصادی ‌و دارایی به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پرداختند.

دولت این لایحه را در آبان ۱۴۰۲ با هدف برقراری عدالت در پرداخت مالیات ها و همچنین، ایجاد ساز وکارهای جدید مالیاتی برای توسعه اقتصادی کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

هم اکنون رسیدگی به این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه به صحن به جریان افتاده است. در این جلسه وزیر اقتصاد همچنین از رفع اختلات تعدادی از بانک های کشور خبر داد.