به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ «علی‌اکبر طالب‌زاده» با حضور در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نیروی زمینی ارتش، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با سربازان نخبه و جوانان صاحب ایده، از نمایشگاه توانمندی‌ها، ظرفیت‌های علمی و دستاورد‌های علمی افسران وظیفه بازدید کرد.

وی در این بازدید با حضور در جمع کارکنان پایور و افسران وظیفه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان شهید و شهدای جنگ‌های اخیر، اظهار داشت: نخبگان و صاحبان اندیشه، ارزشمندترین سرمایه‌های کشور هستند و دشمن بیش از هر چیز از توان فکری، خلاقیت و ظرفیت علمی جوانان ایران اسلامی هراس دارد؛ از این رو حفظ، هدایت و حمایت از این سرمایه انسانی، ضرورتی راهبردی برای آینده کشور است.

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به نقش دانش و فناوری در آینده نبرد‌ها گفت: آینده قدرت هوایی بر پایه دانش، نوآوری، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند و اندیشه نخبگان شکل خواهد گرفت و دستیابی به این اهداف، بدون حضور و مشارکت جوانان مستعد و خلاق امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه نیرو‌های مسلح برای حفظ امنیت و آرامش ملت همواره در میدان حضور دارند، خاطرنشان کرد: رسالت سربازان دفاع از مردم، کشور و منافع ملی است و اقتدار امروز ایران اسلامی، حاصل ایمان، اراده، تخصص و روحیه ایثار رزمندگان و نخبگان این سرزمین است.

امیر طالب‌زاده در پایان با قدردانی از تلاش‌های علمی سربازان نخبه، بر ضرورت تقویت ارتباط میان نیرو‌های مسلح، مراکز علمی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: آینده کشور به اندیشه، خلاقیت و تلاش نخبگان گره خورده است و هرچه زمینه شکوفایی استعداد‌های جوان فراهم‌تر شود، اقتدار، بازدارندگی و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از پیش تقویت خواهد شد.

در این بازدید تعدادی از سربازان نیز ضمن ارائه توضیحاتی درباره طرح‌های خود، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این مرکز را معرفی کردند.

انتهای پیام/