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حکم بدوی پرونده‌ای با ۱۴۸۱ نفر شاکی در دادگاه انقلاب مهاباد صادر شد

حکم بدوی پرونده‌ای با ۱۴۸۱ نفر شاکی در دادگاه انقلاب مهاباد صادر شد
کد خبر : 1813187
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رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم بدوی پرونده کثیرالشاکی مربوط به یک شرکت هرمی و صوری با ۱۴۸۱ شاکی در دادگاه انقلاب مهاباد خبر داد.

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم بدوی پرونده کثیرالشاکی با ۱۴۸۱ نفر شاکی در دادگاه انقلاب مهاباد خبر داد و گفت: در این پرونده که مربوط به حوزه قضایی نقده است ۱۴۸۱ نفر شاکی علیه یک شرکت هرمی و صوری اعلام جرم و شکایت کرده‌اند و از دستگاه قضایی تقاضای رسیدگی، تعقیب مجازات مرتکبان را کرده‌اند.

وی افزود: در این پرونده ۷ نفر از مرتکبان به اتهامات اخلال در نظام اقتصادی و صف و میل وجوهات کلان از مردم در قالب شرکت هرمی و صوری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از سیر مراحل قانونی و صدور کیفرخواست در دادسرا و رسیدگی در دادگاه انقلاب مهاباد حکم بدوی این پرونده کثیرالشاکی صادر شده است.

رئیس کل دادگستری اضافه کرد: دادگاه انقلاب مهاباد ۶ نفر از متهمین را پس از احراز بزهکاری آنها به حبس‌های بلندمدت و سنگین، جزای نقدی، ضبط باقیمانده اموال توقیفی متهمان، انحلال شرکت و مصادره کلیه اموال شرکت محکوم کرده است.

عتباتی ادامه داد: با پیگیری‌های موثر قضایی اموالی که از متهمان توقیف شده بود تحت نظارت بازپرس رسیدگی کننده به مالباختگان و شکات استرداد شد و باقیمانده اموال دیگر مالباختگان هم به مرور زمان وفق قانون به آنها بازگردانده خواهد شد.

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