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جزئیات انهدام پهپاد لوکاس دشمن آمریکایی در لارستان فارس

جزئیات انهدام پهپاد لوکاس دشمن آمریکایی در لارستان فارس
کد خبر : 1813178
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روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد شب گذشته یک فروند پهپاد آمریکایی لوکاس در لارستان با آتش سامانه‌های نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد شب گذشته یک فروند پهپاد آمریکایی لوکاس در لارستان با آتش سامانه‌های نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

پهپاد انتحاری لوکاس ساخت آمریکا، حاصل الگوبرداری از پهپاد ایرانی شاهد ۱۳۶ است و نقطه عطفی در راهبرد نظامی آمریکا محسوب می‌شود و برای اولین بار در عملیات نظامی علیه ایران در سال ۲۰۲۶ به کار گرفته شد.

لوکاس یک پهپاد انتحاری با طراحی بال دلتا است که از نظر ظاهری شباهت زیادی به نمونه ایرانی خود دارد.

 

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