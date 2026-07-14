دعوت به حضور در اجتماعات شبانه و حمایت از نیروهای مسلح
کد خبر : 1813144
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیهای از عموم مردم شریف ایران دعوت کرد با حضور باشکوه در میادین و اجتماعات شبانه سراسر کشور، ضمن اعلام پشتیبانی از نیروهای مسلح، انزجار خود را از جنایات مستمر آمریکا ابراز نمایند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در پی استمرار جنایات، عهدشکنی و تجاوزات آشکار رژیم کودکش ایالات متحده آمریکا و پاسخ کوبنده، مقتدرانه و بازدارنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این شرارتها، بار دیگر حقیقتی روشن بر همگان آشکار شد که امنیت، عزت و استقلال ایران اسلامی، بر ستون استوار ایمان ملت، اقتدار نیروهای مسلح و اراده شکستناپذیر نظام اسلامی استوار است و هیچ قدرتی قادر نخواهد بود این پیوند را متزلزل سازد. اکنون، در یکصد و سی و هفتمین شب از حماسه ماندگار حضور مستمر ملت ایران در میادین سراسر کشور، این اجتماعات تجلی اراده ملی، نمایش وحدت و انسجام راهبردی امت با ولایت، اعلام پشتیبانی از مدافعان امنیت و تجدید میثاق با آرمان مقاومت و عزت ملی است که به یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی و پشتوانه استوار مجاهدتهای فرزندان این ملت در میدان دفاع از ایران اسلامی تبدیل شده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تقدیر و حمایت قاطع از مجاهدتها، رشادتها و پاسخهای هوشمندانه و مقتدرانه نیروهای جانبرکف مسلح کشور، از عموم مردم شریف، انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت مینماید تا امشب نیز با حضوری گسترده، باشکوه و دشمنشکن در میادین، خیابانها و اجتماعات شبانه سراسر کشور، ضمن اعلام پشتیبانی همهجانبه از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، انزجار عمیق خود را از جنایات و تجاوزات مستمر آمریکا ابراز و دعای نورانی توسل را به نیت «نصرت جبهه اسلام، تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف)، عزت و اقتدار روزافزون ایران اسلامی، سلامتی و توفیق فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله امام خامنهای (مدّظلهالعالی)، پیروزی رزمندگان اسلام و نابودی جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی» قرائت نمایند.