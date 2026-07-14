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مظفر:

دشمن به‌دنبال جدایی مردم از نظام بود اما جنگ، انسجام ملی را تقویت کرد

دشمن به‌دنبال جدایی مردم از نظام بود اما جنگ، انسجام ملی را تقویت کرد
کد خبر : 1813129
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یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اینکه حضور میلیونی مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، تجدید میثاقی با آرمان‌های استقلال، عزت ملی و مقاومت بود، گفت: دشمنان در پی ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت بودند، اما جنگ و شهادت رهبر انقلاب، انسجام ملی را عمیق‌تر کرد و تشییع تاریخی ایشان، شکست پروژه براندازی و ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت.

به گزارش ایلنا، حسین مظفر با تأکید بر اینکه حضور میلیونی مردم در وداع با ابرمرد ایران و جامعه بشریت، تجدید میثاقی با آرمان‌های استقلال‌خواهی و عزت ملی بود،گفت: این پرشورترین حضور، برای بزرگداشت شخصیتی رقم خورد که منشأ آزادی، سرفرازی و شرافت آزادخواهان و ملت ایران بود و همواره نماد مبارزه با استکبار و ایستادگی در برابر باج‌خواهی‌های نظام سلطه به شمار می‌رفت.

وی افزود: رفتار و منش رهبر شهید انقلاب، یک دوره درسِ انسان‌سازی و مقاومت برای آیندگان است که ثابت می‌کند یک انسان می‌تواند با گام نهادن در مسیر درست، مایه سرفرازی اسلام، انقلاب و ایران شود و در برابر زورگویی‌ها بایستد و هرگز تن به سازش و تسلیم ندهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجارب تاریخی تصریح کرد: تاریخ به ملت‌ها ثابت کرده که ایستادگی در برابر نظام استکباری شدنی است و نباید به هر قیمتی تن به ذلت داد؛ این راه هزینه دارد، اما این هزینه، موجب حیات و عزت یک ملت می‌شود.

مظفر در توصیف ابعاد شخصیتی رهبر معظم انقلاب، ایشان را جامع‌ترین شخصیت اخلاقی، مبارزی ژرف‌اندیش و دشمن‌شناس برشمرد و گفت: استقامت، پایداری و مدارا با ملت، از ویژگی‌های بارز ایشان بود. رهبرِ انقلاب، سرِ سازش با استکبار جهانی نداشت، ایران‌دوست‌ترین و ایرانی‌ترینِ روزگار بود و برای عزت و سربلندی این سرزمین، از جان خود گذشت. نسل جدید نیز باید پرچم‌دار این آرمان‌های بزرگ باشد و راه پاسداری از این اهداف را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه حضور باشکوه ملت در تشییع پیکر مطهر رهبر عزیز، غرب و آمریکا را به خشم آورده است، گفت: دشمنان می‌خواستند میان ملت و حاکمیت جدایی بیندازند، اما این جنگ و شهادت، پیوند و انسجام ملی را عمیق‌تر کرد. آن‌ها به دنبال براندازی نظام بودند، اما نه تنها به هدف نرسیدند، بلکه نهال انقلاب با خون شهیدان و رهبر فرزانه، آبیاری و مستحکم‌تر شد.

مظفر با اشاره به اهداف پلید نظام استکباری برای نابودی فناوری هسته‌ای و دستاوردهای نظامی کشور، اظهار کرد: امروز ایران نه تنها فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را متوقف نکرد، بلکه در جامعه بین‌المللی به کشوری مقتدر، بزرگ و قدرتمند تبدیل شده و نفوذ آن در منطقه و جهان رشد چشمگیری یافته است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی و صهیونیستی، خاطرنشان کرد: یاوه‌گویی‌های ترامپ و نتانیاهو، چیزی جز انعکاس ناکامی‌های آن‌ها در جنگ ترکیبی علیه ایران نیست و حاکی از افول قدرت ایالات متحده و تنزل جایگاه آن در میان ملت‌های مسلمان و خاورمیانه است. این تشییعِ تاریخی، ثابت کرد ایرانِ سرافراز می‌تواند دو ابرقدرت اتمی دنیا را به زانو درآورد و این بزرگ‌ترین درس برای آزادی‌خواهان جهان است

 

 

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