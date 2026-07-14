مظفر:
دشمن بهدنبال جدایی مردم از نظام بود اما جنگ، انسجام ملی را تقویت کرد
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اینکه حضور میلیونی مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، تجدید میثاقی با آرمانهای استقلال، عزت ملی و مقاومت بود، گفت: دشمنان در پی ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت بودند، اما جنگ و شهادت رهبر انقلاب، انسجام ملی را عمیقتر کرد و تشییع تاریخی ایشان، شکست پروژه براندازی و ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا، حسین مظفر با تأکید بر اینکه حضور میلیونی مردم در وداع با ابرمرد ایران و جامعه بشریت، تجدید میثاقی با آرمانهای استقلالخواهی و عزت ملی بود،گفت: این پرشورترین حضور، برای بزرگداشت شخصیتی رقم خورد که منشأ آزادی، سرفرازی و شرافت آزادخواهان و ملت ایران بود و همواره نماد مبارزه با استکبار و ایستادگی در برابر باجخواهیهای نظام سلطه به شمار میرفت.
وی افزود: رفتار و منش رهبر شهید انقلاب، یک دوره درسِ انسانسازی و مقاومت برای آیندگان است که ثابت میکند یک انسان میتواند با گام نهادن در مسیر درست، مایه سرفرازی اسلام، انقلاب و ایران شود و در برابر زورگوییها بایستد و هرگز تن به سازش و تسلیم ندهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجارب تاریخی تصریح کرد: تاریخ به ملتها ثابت کرده که ایستادگی در برابر نظام استکباری شدنی است و نباید به هر قیمتی تن به ذلت داد؛ این راه هزینه دارد، اما این هزینه، موجب حیات و عزت یک ملت میشود.
مظفر در توصیف ابعاد شخصیتی رهبر معظم انقلاب، ایشان را جامعترین شخصیت اخلاقی، مبارزی ژرفاندیش و دشمنشناس برشمرد و گفت: استقامت، پایداری و مدارا با ملت، از ویژگیهای بارز ایشان بود. رهبرِ انقلاب، سرِ سازش با استکبار جهانی نداشت، ایراندوستترین و ایرانیترینِ روزگار بود و برای عزت و سربلندی این سرزمین، از جان خود گذشت. نسل جدید نیز باید پرچمدار این آرمانهای بزرگ باشد و راه پاسداری از این اهداف را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه حضور باشکوه ملت در تشییع پیکر مطهر رهبر عزیز، غرب و آمریکا را به خشم آورده است، گفت: دشمنان میخواستند میان ملت و حاکمیت جدایی بیندازند، اما این جنگ و شهادت، پیوند و انسجام ملی را عمیقتر کرد. آنها به دنبال براندازی نظام بودند، اما نه تنها به هدف نرسیدند، بلکه نهال انقلاب با خون شهیدان و رهبر فرزانه، آبیاری و مستحکمتر شد.
مظفر با اشاره به اهداف پلید نظام استکباری برای نابودی فناوری هستهای و دستاوردهای نظامی کشور، اظهار کرد: امروز ایران نه تنها فعالیتهای صلحآمیز هستهای را متوقف نکرد، بلکه در جامعه بینالمللی به کشوری مقتدر، بزرگ و قدرتمند تبدیل شده و نفوذ آن در منطقه و جهان رشد چشمگیری یافته است.
وی با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی و صهیونیستی، خاطرنشان کرد: یاوهگوییهای ترامپ و نتانیاهو، چیزی جز انعکاس ناکامیهای آنها در جنگ ترکیبی علیه ایران نیست و حاکی از افول قدرت ایالات متحده و تنزل جایگاه آن در میان ملتهای مسلمان و خاورمیانه است. این تشییعِ تاریخی، ثابت کرد ایرانِ سرافراز میتواند دو ابرقدرت اتمی دنیا را به زانو درآورد و این بزرگترین درس برای آزادیخواهان جهان است