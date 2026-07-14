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توضیحات وکیل تتلو درباره آخرین وضعیت موکلش

توضیحات وکیل تتلو درباره آخرین وضعیت موکلش
کد خبر : 1813120
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وکیل امیرحسین مقصودلو (امیر تتلو) از ارائه درخواست‌های مربوط به رأی باز، مرخصی و آزادی مشروط موکلش خبر داد و ابراز امیدواری کرد این درخواست‌ها با توجه به شرایط پرونده و احراز توبه او مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، عاطفه حاذق، یکی از وکلای امیرحسین مقصودلو (امیر تتلو)، با انتشار ویدئویی در فضای مجازی گفت: پیش‌تر درخواست‌های مربوط به رأی باز، مرخصی و آزادی مشروط برای موکلم ارائه شده است. با توجه به اینکه برخی خوانندگان و هنرمندان  پرحاشیه در حال دریافت مجوز فعالیت در ایران هستند و همچنین باتوجه به اینکه آقای مقصودلو آهنگ های ملی مذهبی خوانده است و حتی درباره موضوع انرژی هسته ای هم اثری داشته است امیدواریم مسئولان شرایط موکل ما را نیز مورد توجه قرار دهند.

این وکیل دادگستری با اشاره به احراز توبه موکلش از سوی دادگاه گفت: امیدوارمو این موضوع بتواند در بررسی درخواست‌های مطرح‌شده مورد توجه قرار گیرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به صحبت های تتلو درباره  وضعیت زندانیان مالی  گفت: یک سری خیریه ها کمک می کنند تا برخی از خیرین با دادن وثیقه و حتی شغل به زندانیان مالی، آنها  بتوانند ردمال یا بدهی شان را پرداخت کنند؛ امیدوارم خبر بعدی که اعلام می کنم خبر آزادی موکلم باشد.

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