به گزارش ایلنا، جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماندها در دولت چهاردهم با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و نمایندگان وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

قائم‌پناه در این نشست با اشاره به تجربه مدیریت پسماند در کشورهای توسعه یافته گفت: سال ۱۳۷۷ در کرمانشاه، شهردار را برای آشنایی با تجربه مدیریت پسماند و بازیافت به آلمان اعزام کردیم. در آن مقطع آلمان یکی از بالاترین نرخ‌های بازیافت را داشت و ارزش اقتصادی قابل توجهی ایجاد می‌کرد، به‌گونه‌ای که شهردار یکی از شهرهای آلمان اعلام کرده بود یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ما، زباله است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره مسائل و مشکلات کشور اظهار کرد: نباید مشکلات کشور به فساد نسبت داده شود بلکه همه مسئولان باید در قبال مسائل کشور پاسخگو باشند و برای حل آن اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت پسماند نیز از همین جنس مسائل است افزود: شهرداری‌ها مسئول مستقیم این حوزه هستند و باید پاسخگوی حل این مسئله باشند.

قائم پناه یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مدیریت پسماند را جلب مشارکت افکار عمومی دانست و گفت: افکار عمومی در حوزه محیط زیست، آب و حفاظت از منابع طبیعی بسیار اثرگذار است و تجربه موضوع میانکاله نشان داد که با حساس شدن افکار عمومی، روند رسیدگی به موضوع با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. همچنین از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و برنامه‌های فرهنگی باید برای فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت پسماند استفاده شود.

معاون اجرایی رییس جمهور همچنین بر هدفمند شدن جلسات کارگروه تاکید کرد و گفت: در بررسی مسائل هر استان باید شهرداران و مدیران اجرایی مرتبط همان استان حضور داشته باشند و از دعوت افراد غیرمرتبط پرهیز شود، زیرا افزایش تعداد شرکت‌کنندگان بدون نقش اجرایی، اثربخشی جلسات را کاهش می‌دهد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اقتصادی‌سازی مدیریت پسماند را از دیگر الزامات این حوزه برشمرد و اظهار کرد: باید با ارائه آمار و ارقام دقیق، ظرفیت اقتصادی بازیافت برای مدیران و مردم تبیین شود.

وی با اشاره به تجربیات خود در حوزه بهداشت، بر ضرورت تعیین شاخص‌های کمی و قابل اندازه‌گیری تأکید کرد و گفت: در آموزش‌هایی که در ژنو ارائه می‌شد، همواره بر شفافیت، تعیین شاخص و اندازه‌گیری نتایج با اعداد و ارقام تاکید می‌شد و همین رویکرد در نظام بهداشت موجب کاهش چشمگیر شاخص مرگ‌ومیر نوزادان شد.

قائم‌پناه افزود: زمانی که مسئولیت حوزه بهداشت یک استان را بر عهده داشتم، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان به ازای هر هزار تولد حدود ۱۴۰ مورد بود، اما با اجرای برنامه‌های دقیق، تعیین شاخص‌ها، نظارت مستمر و پایش عملکرد، این شاخص به حدود هفت مورد کاهش یافت.

وی ادامه داد: در خانه‌های بهداشت نیز وضعیت کودکان، مادران باردار، واکسیناسیون و سایر خدمات به‌صورت سالانه بررسی و در صورت وقوع مرگ یا بیماری، علت آن به‌دقت تحلیل می‌شد که این پیگیری مستمر نتایج مؤثری به همراه داشت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه کاهش کزاز نوزادان نیز گفت: با برگزاری جلسات آموزشی برای ماماهای محلی و آموزش استفاده از ابزار استریل و الکل هنگام بریدن بند ناف، میزان ابتلا به این بیماری به شکل قابل توجهی کاهش یافت که نشان‌دهنده تأثیر آموزش و اقناع مردم است.

وی تاکید کرد: در حوزه مدیریت پسماند نیز باید همین رویکرد دنبال شود. ابتدا باید این حوزه اقتصادی شود و با زبانی ساده برای مردم و مدیران توضیح داده شود که دولت قرار نیست همواره هزینه جمع‌آوری و دفن زباله را پرداخت کند و مدیریت پسماند می‌تواند به یک منبع درآمد تبدیل شود.

قائم‌پناه پیشنهاد کرد در جلسات آینده، مدیران تصمیم‌گیر و مسلط به موضوع حضور داشته باشند تا گزارش‌های دقیق ارائه و عملکرد استان‌ها به‌صورت جداگانه بررسی و ارزیابی شود و هر استان برنامه عملیاتی خود را ارائه دهد.

وی در ادامه بر حضور استادان دانشگاه، مدیران اجرایی و کارشناسان در جلسات کارگروه تاکید کرد و خواستار پوشش رسانه‌ای این نشست‌ها از سوی رسانه‌ها، صداوسیما و استانداری‌ها شد تا مردم در جریان اهتمام دولت، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مسئول برای حل مسئله پسماند قرار گیرند و زمینه مشارکت عمومی و فرهنگ‌سازی تقویت شود.

قائم‌پناه در پایان پیشنهاد کرد استان‌هایی که با مشکلات جدی‌تر در حوزه پسماند مواجه هستند یا استانداران آن‌ها انگیزه و آمادگی بیشتری برای اجرای برنامه‌ها دارند، در اولویت رسیدگی قرار بگیرند همچنین شاخص مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی در ارزیابی عملکرد استانداران لحاظ شود.

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