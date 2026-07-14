«شفق» به شبکه دفاتر قضایی کشور خواهد پیوست/ پایان وابستگی به اینترنت عمومی با معماری امن و اختصاصی

به گزارش ایلنا، محمدرضا سلطانی از آغاز مرحله عملیاتی اتصال دفاتر در سراسر کشور به شبکه فراگیر قضایی با نام اختصاری «شفق» خبر داد و گفت: این طرح ملی که با همکاری نهاد‌های فناور و امنیتی کشور به سرانجام رسیده، گامی تعیین‌کننده در جهت استقلال زیرساخت‌های ارتباطی قوه قضائیه از اینترنت عمومی و تأمین حداکثری امنیت اطلاعات شهروندان محسوب می‌شود.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تشریح ابعاد این پروژه گفت: شبکه شفق، یک شبکه ارتباطی اختصاصی، پایدار و یکپارچه است که به‌طور ویژه برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طراحی و پیاده‌سازی شده است.

وی ادامه داد: این شبکه بستری کاملاً امن برای تبادل داده‌های حساس قضایی فراهم می‌آورد و با استقرار کامل آن، کلیه خدمات قضایی مردم در محیطی مستقل از اینترنت معمولی انجام خواهد شد و هدف اصلی ما این است که قطعی‌های مکرر و نوسانات شبکه جهانی اینترنت، هیچ‌گونه خللی در روند ارائه خدمات به مراجعان ایجاد نکند و مردم بدون دغدغه اختلالات شبکه، کار‌های قضایی خود را پیگیری کنند.

سلطانی در ادامه با تأکید بر وجوه امنیتی این طرح، افزود: مهم‌ترین دستاورد راه‌اندازی شفق، بی‌نیاز شدن کامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از اینترنت عمومی است؛ ما برای پیشگیری از هرگونه نفوذ، دسترسی غیرمجاز و حملات سایبری، طراحی شبکه را به‌گونه‌ای انجام داده‌ایم که تمامی اطلاعات صرفاً در یک شبکه داخلی و محصور و از طریق اتصالات کابلی و رادیویی کاملاً ایمن جابه‌جا شوند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: این معماری امنیتی، علاوه بر مصونیت در برابر تهدیدات برون‌مرزی، سرعت انتقال داده را نیز به میزان چشمگیری افزایش داده و زمان انتظار مراجعان را به حداقل می‌رساند.

سلطانی با اشاره به گستره اجرایی این پروژه، اظهار کرد: در گام نخست، بیش از یک هزار و سیصد دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نقاط مختلف کشور به شبکه شفق متصل شده‌اند و بر اساس برآورد‌های صورت‌گرفته، با تکمیل این طرح، پایداری سامانه‌های قضایی، سرعت انجام کار مراجعان و مهم‌تر از همه، امنیت حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات شهروندان به‌طور بی‌سابقه‌ای ارتقا خواهد یافت.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پایان با یادآوری رویکرد آینده‌نگر این نهاد، خاطرنشان کرد: کانون همواره در مسیر بهره‌مندی از فناوری‌های نوین گام برداشته و پیش‌بینی می‌شود در ادامه مسیر، از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های مرتبط نیز استفاده شود؛ شبکه شفق، زیرساخت لازم برای تحقق این اهداف بلندمدت را فراهم کرده و افق تازه‌ای را در تحول دیجیتال قوه قضاییه ترسیم می‌کند.

گفتنی است، پیش‌تر نیز کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هماهنگی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و با اجرای طرح‌های متعدد مبتنی بر سامانه‌های هوشمند، گام‌های مؤثری در جهت کاهش کاغذ، تسریع فرایند‌های دادرسی و افزایش رضایت‌مندی مراجعان برداشته بود و راه‌اندازی شبکه شفق، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تکمیل‌کنندهٔ این زنجیره تحول‌آفرین به شمار می‌رود.

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