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«شفق» به شبکه دفاتر قضایی کشور خواهد پیوست/ پایان وابستگی به اینترنت عمومی با معماری امن و اختصاصی

«شفق» به شبکه دفاتر قضایی کشور خواهد پیوست/ پایان وابستگی به اینترنت عمومی با معماری امن و اختصاصی
کد خبر : 1813043
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مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از آغاز مرحله عملیاتی اتصال دفاتر در سراسر کشور به شبکه فراگیر قضایی با نام اختصاری «شفق» خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا سلطانی از آغاز مرحله عملیاتی اتصال دفاتر در سراسر کشور به شبکه فراگیر قضایی با نام اختصاری «شفق» خبر داد و گفت: این طرح ملی که با همکاری نهاد‌های فناور و امنیتی کشور به سرانجام رسیده، گامی تعیین‌کننده در جهت استقلال زیرساخت‌های ارتباطی قوه قضائیه از اینترنت عمومی و تأمین حداکثری امنیت اطلاعات شهروندان محسوب می‌شود.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تشریح ابعاد این پروژه گفت: شبکه شفق، یک شبکه ارتباطی اختصاصی، پایدار و یکپارچه است که به‌طور ویژه برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طراحی و پیاده‌سازی شده است.

وی ادامه داد: این شبکه بستری کاملاً امن برای تبادل داده‌های حساس قضایی فراهم می‌آورد و با استقرار کامل آن، کلیه خدمات قضایی مردم در محیطی مستقل از اینترنت معمولی انجام خواهد شد و هدف اصلی ما این است که قطعی‌های مکرر و نوسانات شبکه جهانی اینترنت، هیچ‌گونه خللی در روند ارائه خدمات به مراجعان ایجاد نکند و مردم بدون دغدغه اختلالات شبکه، کار‌های قضایی خود را پیگیری کنند.

سلطانی در ادامه با تأکید بر وجوه امنیتی این طرح، افزود: مهم‌ترین دستاورد راه‌اندازی شفق، بی‌نیاز شدن کامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از اینترنت عمومی است؛ ما برای پیشگیری از هرگونه نفوذ، دسترسی غیرمجاز و حملات سایبری، طراحی شبکه را به‌گونه‌ای انجام داده‌ایم که تمامی اطلاعات صرفاً در یک شبکه داخلی و محصور و از طریق اتصالات کابلی و رادیویی کاملاً ایمن جابه‌جا شوند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: این معماری امنیتی، علاوه بر مصونیت در برابر تهدیدات برون‌مرزی، سرعت انتقال داده را نیز به میزان چشمگیری افزایش داده و زمان انتظار مراجعان را به حداقل می‌رساند.

سلطانی با اشاره به گستره اجرایی این پروژه، اظهار کرد: در گام نخست، بیش از یک هزار و سیصد دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نقاط مختلف کشور به شبکه شفق متصل شده‌اند و بر اساس برآورد‌های صورت‌گرفته، با تکمیل این طرح، پایداری سامانه‌های قضایی، سرعت انجام کار مراجعان و مهم‌تر از همه، امنیت حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات شهروندان به‌طور بی‌سابقه‌ای ارتقا خواهد یافت.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پایان با یادآوری رویکرد آینده‌نگر این نهاد، خاطرنشان کرد: کانون همواره در مسیر بهره‌مندی از فناوری‌های نوین گام برداشته و پیش‌بینی می‌شود در ادامه مسیر، از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های مرتبط نیز استفاده شود؛ شبکه شفق، زیرساخت لازم برای تحقق این اهداف بلندمدت را فراهم کرده و افق تازه‌ای را در تحول دیجیتال قوه قضاییه ترسیم می‌کند.

گفتنی است، پیش‌تر نیز کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هماهنگی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و با اجرای طرح‌های متعدد مبتنی بر سامانه‌های هوشمند، گام‌های مؤثری در جهت کاهش کاغذ، تسریع فرایند‌های دادرسی و افزایش رضایت‌مندی مراجعان برداشته بود و راه‌اندازی شبکه شفق، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تکمیل‌کنندهٔ این زنجیره تحول‌آفرین به شمار می‌رود.

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