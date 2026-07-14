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اعضای هیات رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس مشخص شدند/ جوکار رئیس ماند

اعضای هیات رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس مشخص شدند/ جوکار رئیس ماند
کد خبر : 1813031
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اعضای هیات رییسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تعیین شدند و محمدصالح جوکار به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، نشست اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۲۳ تیرماه) به منظور انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم برگزار شد.

اعضای این کمیسیون، «محمدصالح جوکار» نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن را به عنوان رئیس، «رستگار یوسفی» نماینده مردم اورامانات و «حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش» نماینده مردم قم، جعفرآباد و کهک را هم به عنوان نواب اول و دوم رئیس کمیسیون انتخاب کردند.

همچنین با رأی اعضای کمیسیون «ولی الله بیاتی» نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان به عنوان سخنگو و «محمد بیات» و «سید روح الله موسوی بیدلی» نماینده‌های مردم خمین و  لردگان و خان‌میرزا به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه سوم انتخاب شدند. 

شایان ذکر است؛ انتخابات اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در اجلاسیه سوم دوره دوازدهم، با توجه به شرایط جنگی کشور، به‌ صورت مکانیزه برگزار شد.

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