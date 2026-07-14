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حضور احمدی‌نژاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص

حضور احمدی‌نژاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص
کد خبر : 1813030
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احمدی‌نژاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافت.

به گزارش ایلنا، کانال خبری منسوب به رئیس دولت های نهم و دهم اعلام کرد: محمود احمدی‌نژاد در آخرین نشست کمیسیون اقتصادی مجمع که روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ برای بررسی راهکارهای عبور از وضع موجود اقتصادی تشکیل شد، حضور یافت و تجربیات و دیدگاههای خود را با اعضای مجمع در میان گذاشت.

همچنین دفتر محمود احمدی نژاد شب گذشته با صدور اطلاعیه ای به گزارش روزنامه نیویورک تایمز پاسخ داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

روزنامه نیویورک تایمز در ۳۰ اردیبهشت ماه گذشته با انتشار خبری کاملا کذب علیه آقای دکتر احمدی نژاد، کوشید تا با سواستفاده از حساسیت های سیاسی ناشی از تهدیدات نظامی، افکار عمومی را مشوش کند و با توجه به محبوبیت مردمی گسترده ایشان، به جنگ روانی علیه قاطبه ملت شریف ایران بپردازد. 

بی اعتبار بودن روزنامه مذکور و مضحک بودن سناریوی مطرح شده، مانع از این بود که به آن اعتنا شود. این روزنامه که به انتشار اخبار فیک و دروغ پردازی مشهور است، برای جبران ناکامی خود، اکنون و پس از ۵۵ روز مجددا ضمن طرح همان سناریوی مفتضح، کوشیده است با دادن شاخ و برگ به شجره خبیثه دروغ، فتنه انگیزی نماید. 

این روزی نامه که در قبال دریافت وجه، حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و معلوم الحال است، برای جا انداختن ادعای سخیف خود، مدعی شده است که آقای احمدی نژاد در حصر خانگی قرار دارد. 

ما اگرچه همچنان بر این باور هستیم که ادعاهای هالیوودی روزنامه نیویورک تایمز نیازی به تکذیب ندارد، اما بنا به ملاحظات سیاسی و شرایط حساس کشور و برای دفع فتنه دشمنان، ضمن تکذیب قاطع همه ادعاهای سراسر دروغ جریده بی آبروی نیویورک تایمز و عوامل پلید و پلشت دست اندرکار فتنه مذکور، به مردم عزیز و شریف ایران بزرگ و سربلند اعلام می کنیم که فرزند محبوب و خدومشان سرافراز و استوار، چونان همیشه مشغول امور جاری و در خدمت یکایک آن بزرگواران است.

دفتر دکتر احمدی نژاد

۲۳ تیرماه ۱۴۰۵

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