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اعضای کمیسیون انرژی مشخص شدند/ ابقای موسی احمدی در صندلی ریاست

اعضای کمیسیون انرژی مشخص شدند/ ابقای موسی احمدی در صندلی ریاست
کد خبر : 1813012
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«موسی احمدی» نماینده مردم جنوب بوشهر در مجلس برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۲۳ تیرماه) در نشستی که به منظور انتخاب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم برگزار شد؛ «حجت الاسلام موسی احمدی»؛ نماینده مردم جنوب بوشهر در مجلس را برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس کمیسیون انرژی انتخاب کردند.

اعضای کمیسیون انرژی مجلس همچنین برای بار دوم «فرهاد شهرکی» نماینده زابل و زهک و «محمد کعب عمیر»نماینده مردم شوش  را به عنوان نواب اول و دوم رئیس کمیسیون انتخاب کردند.

همچنین با رأی اعضای کمیسیون «رضا سپه وند» نماینده خرم آباد به عنوان سخنگو و «امید کریمیان» نماینده مردم مریوان و «عبدالحسین همتی» نماینده زرند به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب شدند.

 

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