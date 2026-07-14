تعیین اعضای هیات رییسه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس/ مفتح رییس کمیسیون ماند

به گزارش ایلنا، محمد مهدی مفتح نماینده مردم همدان به عنوان رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب شد.

همچنین مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان به نایب اول، علی خضریان به عنوان نایب رئیس دوم، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه سخنگو احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر دبیر اول و محمد تقی نقد علی نماینده مردم خمینی شهر به عنوان دبیر دوم کمیسیون انتخاب شدند.

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