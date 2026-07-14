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انتخاب دوباره بابایی کارنامی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس

انتخاب دوباره بابایی کارنامی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
کد خبر : 1813009
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اعضای هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب و «علی بابایی کارنامی» برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس کمیسیون ماند.

به گزارش ایلنا،اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه ۲۳ تیرماه) با شرکت در انتخابات اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم؛ «علی بابایی‌کارنامی»؛ نماینده مردم ساری و دورود را برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی انتخاب کردند.

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین «علی جعفری‌آذر» نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و «شاهرخ رامین» نماینده مردم دماوند را به عنوان نواب اول و دوم رئیس کمیسیون انتخاب کردند.

در این انتخابات همچنین با رأی اعضای کمیسیون «فضل‌الله رنجبر» نماینده مردم کرمانشاه به‌عنوان سخنگو و «رضا صدیقی» نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و «مسلم صالحی» نماینده مردم اقلید در مجلس، به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب شدند. 

 

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