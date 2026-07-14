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انتخاب اعضای هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس/ «شمس الدین حسینی» رئیس ماند

انتخاب اعضای هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس/ «شمس الدین حسینی» رئیس ماند
کد خبر : 1813008
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اعضای هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب و «سید شمس الدین حسینی» برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، انتخابات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۲۳ تیرماه) در اجلاسیه سوم دوره دوازدهم مجلس برگزار و ترکیب اعضای هیأت‌رئیسه این کمیسیون مشخص شد. «سید شمس الدین حسینی»؛ نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین «مهدی طغیانی» نماینده مردم اصفهان و «میثم ظهوریان» را به عنوان نواب اول و دوم رئیس کمیسیون انتخاب کردند.

همچنین با رأی اعضای کمیسیون «فتح اله توسلی» به عنوان سخنگو و «غلامحسین زارعی» نماینده مردم دشتی و تنگستان و «هادی محمدپور» نماینده مردم گناباد به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب شدند. 

شایان ذکر است انتخابات اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در اجلاسیه سوم دوره دوازدهم، با توجه به شرایط جنگی کشور، به‌ صورت الکترونیکی برگزار شد

 

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