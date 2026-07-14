خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعیین اعضای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی/ «عزیزی» رئیس ماند

تعیین اعضای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی/ «عزیزی» رئیس ماند
کد خبر : 1813003
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم مشخص و «ابراهیم عزیزی» به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۲۳ تیر) به منظور انتخاب اعضای هیات رئیسه این کمیسیون برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم برگزار شد.

اعضای این کمیسیون، «ابراهیم عزیزی» نماینده مردم شیراز و زرقان را به عنوان رئیس، «عباس مقتدایی» نماینده مردم اصفهان و «حیات مقدم» نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان هم به عنوان نواب اول و دوم رئیس کمیسیون انتخاب کردند.

همچنین با رأی اعضای کمیسیون «حسن قشقاوی» نماینده مردم رباط کریم و بهارستان به عنوان سخنگو و «بهنام سعیدی» و «یعقوب رضازاده» نماینده های مردم جیرفت و عنبرآباد و نماینده مردم سلماس را به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب شدند. 

شایان ذکر است انتخابات اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در اجلاسیه سوم دوره دوازدهم، با توجه به شرایط جنگی کشور، به‌ صورت الکترونیکی برگزار شد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل