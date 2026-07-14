تعیین اعضای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی/ «عزیزی» رئیس ماند

به گزارش ایلنا، نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۲۳ تیر) به منظور انتخاب اعضای هیات رئیسه این کمیسیون برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم برگزار شد.

اعضای این کمیسیون، «ابراهیم عزیزی» نماینده مردم شیراز و زرقان را به عنوان رئیس، «عباس مقتدایی» نماینده مردم اصفهان و «حیات مقدم» نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان هم به عنوان نواب اول و دوم رئیس کمیسیون انتخاب کردند.

همچنین با رأی اعضای کمیسیون «حسن قشقاوی» نماینده مردم رباط کریم و بهارستان به عنوان سخنگو و «بهنام سعیدی» و «یعقوب رضازاده» نماینده های مردم جیرفت و عنبرآباد و نماینده مردم سلماس را به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب شدند.

شایان ذکر است انتخابات اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در اجلاسیه سوم دوره دوازدهم، با توجه به شرایط جنگی کشور، به‌ صورت الکترونیکی برگزار شد.

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