عزیزی:
پیش نویس قانون راهبردی تنگه هرمز به طور رسمی ارائه شد/ اقدامات بعدی خواب را از چشم دشمنان خواهد گرفت
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: شب گذشته همزمان با انهدام پهپاد های آمریکایی، طرح "اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس" در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
شب گذشته همزمان با انهدام پهپاد های آمریکایی، طرح "اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس" در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
مجلس شورای اسلامی محکم و استوار بر روی خطوط قرمز به ویژه مدیریت تنگه هرمز ایستاده است. این اولین قدم است، اقدامات بعدی خواب را از چشم دشمنانمان خواهد گرفت.