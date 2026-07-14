پیش نویس قانون راهبردی تنگه هرمز به طور رسمی ارائه شد/ اقدامات بعدی خواب را از چشم دشمنان خواهد گرفت

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

شب گذشته همزمان با انهدام پهپاد های آمریکایی، طرح "اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس" در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

مجلس شورای اسلامی محکم و استوار بر روی خطوط قرمز به ویژه مدیریت تنگه هرمز ایستاده است. این اولین قدم است، اقدامات بعدی خواب را از چشم دشمنانمان خواهد گرفت.

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